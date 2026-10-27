Пропастта между бедни и богати в България е най-голяма в ЕС, сочи проучване на Евростат.

Възможно ли е тази пропаст да стане още по-голяма? Според икономиста Адриан Николов в следващите няколко години не.

Кои са богатите у нас?

Николов обясни, че това често са хора с работнически професии, но във високоплатена дейност. Сред тях са работещи в областта на високите технологии, финансите, застраховането, аутсорсинга, някои представители на строителния сектор, хора, заети в енергетиката и такива от държавната администрация.

„Във всички тези сектори, особено във високите технологии, виждаме едно доста отчетливо забавяне на заплатите и доста по-бавно наемане през последните 2-3 години. Така че вероятността богатите да станат по-богати в близкото бъдеще е по-скоро малка. Тези тенденции, поне до към 2030 г., по-скоро създават възможност за намаляване на социалното неравенство”, коментира Николов в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

„През последните 10 години доходите на тези хора растяха по-бързо от средния доход, което водеше до сериозно повишаване на неравенствата”, каза Николов.

Инструментите, които държавата има за намаляване на неравенствата

„Трябва да видим по-добро пренасочване на социалните политики. В момента имаме плоско социално подпомагане, много раздаване на всички. Това значи, че държавата дава по равно на всички, което не е достатъчен инструмент за намаляване на бедност и неравенство”, коментира Николов.

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Редактор: Ина Григорова