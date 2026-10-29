Нови свидетелски показания и видеотехнически експертизи бяха представени пред Военно-апелативния съд в София по делото срещу служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Магистратите решиха да променят решението на първата инстанция, която остави служителя на НСО на свобода, без да му налага мярка за неотклонение. Сега държавното обвинение се произнесе с мярка „подписка“ - най-леката възможна. Според магистратите няма опасност да се укрие или извърши престъпление.

Според разследването Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята.

Случаят "Соня Колтуклиева": Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов

При първоначалното разглеждане на случая съдът не е установил достатъчно доказателства, че обвиняемият е нанесъл удар на журналистката. Според магистратите видеозаписите от охранителните камери показват избутване, но не и удар. Съдът е преценил също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление.

Сред новите доказателства, представени днес, са и показания на свидетел, който твърди, че малко преди инцидента е чул телефонен разговор между Колтуклиева и жена. Според разказа му по време на разговора женски глас е произнесъл думите: „Действайте, после ще ви бъде платено“, каза адвокат Тервел Георгиев по време на заседанието.

Снимка: Минко Чернев/БТА

Адвокатът добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хваща ръката на Колтуклиева и я сваля от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало.

Свидетелят, дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана.

Предстои Военно-апелативният съд да се произнесе за мярката за неотклонение на служителя на НСО.