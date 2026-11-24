Централната избирателна комисия връчи официално удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев. Тържествената церемония се проведе в сградата на Народното събрание в присъствието на представители на държавните институции.

На втория тур на президентските избори Йотова и Вълчев получиха подкрепата на малко над 57% от гласувалите. С победата си Илияна Йотова влезе в историята като първата жена, избрана за президент на Република България.

Михаела Доцова: Доверието на гражданите е резултат от дългогодишна работа в полза на държавата

В приветствието си председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта символиката на провеждането на церемонията в парламента. Според нея това е знак за добрите отношения между институциите, които са от съществено значение за спазването на правовия ред и отстояването на държавността.

Доцова поздрави ръководството и членовете на Централната избирателна комисия за организацията на първите национални избори, проведени от новия ѝ състав. Тя открои осигуряването на машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели и добрата организация при предаването на изборните протоколи, определяйки проведения вот като честен, прозрачен и законосъобразен.

Председателят на парламента поздрави Йотова за изборната победа, като я определи като резултат от дългогодишните ѝ усилия за съхраняване на държавността, укрепване на институциите и защита на българския национален интерес.

Доцова припомни, че това са третите поредни президентски избори, на които Йотова печели доверието на избирателите като част от кандидатпрезидентска двойка. Тя открои и историческото значение на избирането на първата жена за държавен глава на България, определяйки го като признание за приноса на жените в политическия и обществения живот на страната.

Обръщайки се към избрания за вицепрезидент Кирил Вълчев, председателят на Народното събрание акцентира върху професионалния му път като журналист и ръководител на Българската телеграфна агенция, както и върху ангажираността му с обществения интерес.

Доцова пожела на президентската двойка успешен мандат и изрази увереност, че между 52-рото Народно събрание и президентската институция ще бъде поддържан конструктивен диалог, основан на взаимно уважение и защита на националните интереси.

Георги Хорозов: Удостоверенията бележат успешния край на изборната процедура

Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов отбеляза, че с връчването на официалните документи комисията изпълнява едно от последните си законови задължения, свързани с президентските избори.

Той припомни, че процедурата е започнала с решението на Народното събрание за насрочване на вота, преминала е през организацията на изборния процес съгласно изискванията на Изборния кодекс и е завършила с официалното обявяване на резултатите от балотажа.

Хорозов подчерта, че връчените удостоверения официално потвърждават обявения от ЦИК изборен резултат и успешното приключване на процедурата по избора на президент и вицепрезидент на Република България.