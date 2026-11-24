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Служители от Агенцията по заетостта излязоха на стачка. Демонстрацията е част от щафетните едночасови протести в седем ключови държавни институции, организирани от синдикат „Подкрепа“. Основното искане е за увеличение на заплатите с 350 евро фиксирана месечна сума.
„Държавен служител“ се превърна в мръсна дума. Нямаме нищо против да внасяме нашите осигуровки, но искаме и същите права, каквито имат другите служители на трудови правоотношения”, посочи Петя Стоянова от Бюрото по труда в Бургас.
Стачните действия ще се проведат поетапно до 1 декември в София и страната. В протеста се включват служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.
Редактор: Дарина Методиева