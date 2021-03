"Заслужаваше си чакането на този образ!“, сподели AZIS, минути преди да влезе в образа на Оги Цолов от култовата група „Фактор“. Поздравленията от журито и подкрепата на участниците му донесоха и първа победа за сезона. „Направи това парче със сърце! Показа, че рок музиката не ти е чужда!“, поздрави го самият Оги Цолов.

ГАЛЕРИЯ - ШЕСТИ ЛАЙФ НА "КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА" - ALL STARS

Михаела Маринова: В „Като две капки вода”- All Stars всички играем за една обща кауза

Рок, изненади и нови върхове за участниците поставиха начало на ненадминатото шоу за преобразявания. Софи Маринова се изправи пред предизвикателството да пее от своя дом и да се превърне в Гери Халиуел. По време на изпълнението на Wannabe певицата опита и рапиране, наред с британското произношение. Ангелският глас на Ваня Костова беше пресъздаден от Михаела Маринова, която впечатли с бленда и автетично присъствие. С ударно завръщане се появи Рафи Бохосян, който изпълни хита „Сен Тропе“ – една от българските песни, достигнали над 100 000 000 гледания в социалните мрежи. „Обожавам AZIS! Въпреки че бях много изненадан от Бутона, се замислих как това ще е едно невероятно приключение. Васко ми помогна за пеенето, както и с всички аксесоари и оригиналното облекло от видеото. „Мислех, че само аз мога да бъда рок кралица и таитянка. Будиш толкова много страст и емоции – този поглед, който казва „вижте ме, аз съм най-красивата“. Справил си се убийствено!“, категоричен беше AZIS. Имитацията на този образ е представяна в шоуто на територията на още 4 държави.

За първи път в истрорията на шоуто Джейсън Деруло беше имитиран от жена в лицето на Поли Генова. Хореографията и ритъмът на певицата й донесоха и категоричната оценка на Фънки: „Най-доброто изпълнение за вечерта!“. Малко по-късно Къци се превърна във фронтмена на Scorpions – Клаус Майне. В ролята на неговия китарист влезе синът му, който направи умело изпълнение.

Фики Стораро и неговите превъплъщения

Фики превзе сцената като Роби Уилямс с Let me entertain you, скокове и гримаси, типични за видеото на световния изпълнител. За финал Милица Гладнишка се присъедини към Jackson 5 с майсторско представяне като малкия Майкъл Джексън.

Следващата седмица ще бъде посветена на българските дуети, а към участниците ще се присъединят някои от най-големите български звезди. Софи Маринова ще стане част от „Каризма“, а Къци от дуета на Сандра и Любо Киров. Милица ще скочи в тандема на 100 кила и Лора Караджова, а Михаела Маринова ще се присъедини към Силвия Кацарова и Васил Найденов. Поли Генова получи триото на Любо, Графа и Орлин, а Фики ще се преобрази в един от братя Аргирови. Рафи ще избира между Слави и Годжи, а AZIS – една от лизначките Алекс и Влади.

Не пропускайте „Като две капки вода“ в понеделник вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата и официалния Instagram профил на „Като две капки вода“ за актуални новини. Епизоди от предишни сезони на предаването можете да откриете в "Като две капки вода” във Vbox и в NOVA PLAY.