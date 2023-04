Само три седмици преди големия финал, зрителите на NOVA могат да се насладят на истинско артистично и музикално забавление с любимото шоу за имитации „Като две капки вода“. Преди седмица Бутонът на късмета отреди изпълненията за тази вечер, а журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, Димитър Ковачев – Фънки и Асен Блатечки се изправя пред тежката задача да оцени страхотните преобразявания на участниците.

В осмия лайв в „Нощта на българските дуети“ в „Като две капки вода“ най-много точки от жури, ментори и зрителите на NOVA събраха Ралица и Димо. Двамата излязоха на сцената в образите на Драго и Ваня Костова от Фамилия Тоника. В компанията на членовете на групата те подариха на публиката силни емоции и добро настроение с култовата песен „Приятели“.

Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро посрещнаха първи на сцената Алфредо Торес, който изпълнява песента, с която са израснали поколения българи „Сбогом моя любов“ на един от най-любимите гласове в българската естрада Васил Найденов. Кубинският танцьор, хореограф, преподавател по латино танци, актьор и автор на песни живее повече от 20 години в България.

„Браво Алфредо, много си артистичен и ме изненада“, коментира Фънки.

Първи на сцената излиза лидерът във временното класиране Владо Михайлов, който ще се превъплъти в образа на Jon Bon Jovi. Актьорът изпълнява хитово парче, което е дебютен сингъл от соловия албум на рок звездата – „Blaze of Glory“. Видеото към песента е вдъхновено от филма с „Млади стрелци 2“, в който певецът изпълнява и малка роля. Историята за песента е много интересна. Емилио Естевес се обръща с молба да бъде използва в саундтрака към филма парчето „Wanted, Dead or Alive“, но Бон Джоуви се противопоставя на идеята и бързо н салфетка написва превърналата се в хит „Blaze of Glory“. Джон Бон Джоуви печели „Златен Глобус” и е номиниран с „Оскар” за песента си „Blaze of Glory” от филма „Млади стрелци II”.

„Пеенето в това парче е много сериозно. Има много динамика и в това парче Джон Бон Джови е в брутална форма. Печели всички с една малка усмивка и сексапил. Трябва да спечеля всички мадами в залата със секси поглед“, притеснява се Владо Михайлов.

„Прекалено хубаво беше изпълнението. Неповторимо и уникално. Не бих могъл да си представя някой да изпее толкова добре Jon Bon Jovi. И в предишни анонси съм изказвал възхищението си към твоя глас“, коментира Веселин Маринов.

Втора на сцената тази вечер излиза младата и артистичната любимка на публиката Керана, която влиза в обувките на кралицата на рокедрола – експлозивната и пълна с енергия Тина Търнър. Тя е едно от най-популярните имена в шоубизнеса, а кариерата й продължава над половин век. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и десетки награди Грами. Успехът й идва с поредица от големи хитове, включително A Fool in Love, River Deep – Mountain High (1966), Proud Mary (1971) и Nutbush City Limits. Керана изпълнява парчето, вдъхновило над 100 кавъра – „Proud Mary“. Парчето се превръща в сензация в изпълнение на „Creedence Clearwater Revival“ и тъй като Тина Търнър признава, че обожава оригинала, решава да направи своя собствена интерпретация. Затова и я променят. Песента започва „приятно и леко“, но завършва „приятно и… грубо“, и се превръща в нейна емблема.

„Идеята да съм Тина Търнър предизвика у мен компот от емоции, сред които преобладава уплахата. Имам много силна енергия, но ми е трудно да я канализирам за толкова кратко време. Ще трябва да я умножа по три и да се преборя, за да се превърна в Тина Търнър“, притеснява се Керана.

„Представи се прекрасно. Чудна ни е внучката и благодаря, че правите такова шоу“, казаха дядото и бабата на Керана.

„Имитираше младата Тина Търнър и носеше в себе си цялата нейна енергия, с която може да срине сгради. Ти си истинско чудовище“, е категоричната оценка на Хилда Казасян. „Направи 100% превъплъщение в образа на Тина Търнър“, допълва Асен Блатечки.

Яна Маринова има не леката задача да се превъплъти в американската певица Kelis и да изпълни песента написана и продуцирана от гения Фарел Уилямс „Milkshake“. Песента се нарежда под №3 в класацията на Билборд топ 100, получава номинация за Грами и се превръща в един от най-големите хитове на Kelis. Когато в интервюта я питат за значението на името, певицата разкрива, че оприличава млечния шейк, в нещо, което прави жените специални. Това е нещо, което дава увереност на жените и ги прави вълнуващи за околните.

„Жестоко провокативна, сексапилна певица. Тя не е вулгарна и арогантна, а невероятно секси. Има особен начин на рапиране и музициране“, признава Яна.

„Това беше най-доброто представяне до момента в шоуто. Предадохте настроението от песента“, категоричен е Фънки.

Христо Гърбов, който в предишните предавания не спираше да влиза в женски образи, тази вечер ще изиграе иконата, ненаситния рок динозавър и това е неудържимия Mick Jagger. Фронтменът и вокалист на „Ролинг Стоунс“, който от 55 години не спира да се раздава на сцената. Групата е включена в „Залата на славата на рокендрола“ и е обявена за една от най-великите изпълнители на всички времена. Христо изпълнява парчето „Start Me Up“, зад която има много интересна история. През 1995 Microsoft купуват правото да използват песента „Start me up“ (от албума Tattoo You 1981) за реклама на новата си операционна система Windows 95. Слуховете твърдят, че Бил Гейтс се обадил по телефона на Мик Джагър с въпрос колко би искал в замяна на правото да използва песента за рекламни цели. Мик Джагър, който дотогава не бил продавал никога правата на някоя песен на групата за рекламни цели, назовал двуцифрено число в милиони долари, очаквайки Бил Гейтс да се откаже. Вместо това последния без да се замисли веднага се съгласил.

„Много е важно да хвана тоналността. Той пее високо, истерично. Въвежда ни в неговото шоу. Сложно изпълнение и съм решил да наблегна на движенията му. Има страхотно развихрено изпълнение, съчетано с пластика и песен“, разсъждава върху предстоящата задача Христо Гърбов.

„Всичко е подчинено на твоя стил. Всичко е превъплътено през твоята призма“, е коментара на Веселин Маринов. „Фен съм на Христо от дете. Имаш лудостта, която притежава и Мик Джагър“, допълва Асен Блатечки. „Подходът беше правилен и имаше тази налудничавост, която има в образа на Мик Джагър“, присъединява се към коментарите Фънки.

Най-младата участничка в този сезон Дара Екимова се преобрази във фронтмена Фред Дърст на американската рап-рок банда Limp Bizkit и изпълнява един от най-големите хитове на групата „Rollin“. С музиката си, в която преплитат тежки жици с рапиране, бандата се превръща в лице на един поджанр в метъла, който част от консервативните фенове не одобряват. Самият Фред Дърст не спира да е трън в очите на различни банди като Slipknot и Placebo и изпълнители като Еминем и Мерилин Менсън.

„Легендарна група и трябва да изключа напълно жената в себе си. За да се доближа до образа трябва да съм агресивна, ядосана, примитивна. Той иронизира гъзарите, играчите“, споделя Дара Екимова.

„Това е далеч от истината. Тези банди са изтъкани от агресия. Образът не го изградихте добре, но тъй като сте млада и нежна дама трудно ще изкарате агресия“, коментира Фънки. „Аз мисля, че от това, което гледах днес се доближи силно до образа. Това усилие, което тя направи е истинско геройство“, допълва Хилда Казасян. „За мен това е най-добрият ти образ до сега“, е мнението на Асен Блатечки.

Песента „Гледай как се прави“ изправи Димо и Ралица пред сериозно предизвикателство. Задачата им е да влязат в образа на популярния дует Криско и Слави Трифонов, които изпяха песента преди няколко години и тя незабавно се превърна в абсолютен хит. Криско е автор на текста и музиката, а видеото към парчето е един от най-високо бюджетните, снимани у нас. В снимките участват повече от 20 Instagram модели и плеймейтки. Парчето има и свой собствен танц, в който двамата артисти се движат като египтяни, а египетската тема е част и от облеклото на Криско, който рапира пред скъпи позлатени коли.„На мен лично ми е интересна задача и ще се впусна с желание в нея. Ще пресъздам тежкия образ на Слави“, казва Димо.

„Аз съм много впечатлен и много ми хареса изпълнението. В началото имах чувството, че виждам Криско в Ралица“, казва Веселин Маринов. „Харесва ми начина, по който подхождате. Това е актьорския подход и обръщате голямо внимание към детайлите. Изграждате перфектно образа, за да въздействате силно“, допълва Хилда Казасян. "Ставате все по-добри в образите“ е категоричното мнение на Асен Блатечки. „Тези двамата са вложили толкова много труд, за да направят образите максимално до оригинала“, съгласява се с мнението на останалите членове на журито Фънки.

Кали предизвика възхищение с майсторското си превъплъщение в образа на американската изпълнителка и фронтдама на алтернативната метъл група Evanescence – Ейми Лий. Тя изпълнява хитовото парче „Bring Me To Life“ на двукратните носители на „Грами“. Видеоклипът към песента, сниман в Румъния, минава един милиард гледания в YouTube и превръща групата в световна сензация. Любопитен факт е, че парчето е част от саундтрака към филма „Daredevil“, а гост вокалите в мъжката част са на Пол Макой от „12 Stones“.

„Скачам с двата крака в образа, с огромно желание, благодарение на заряда, който получих от Етиен и Ненчо“, признава Кали.

„Различен и интересен образ, който няма нищо общо с това, което пееш ти самата“, призна Веселин Маринов. „Най-добрият и органичен образ до момента. Пя фантастично“, допълва Хилда. „Страхотно представяне и пя невероятно“, целуна ръка на Кали Фънки.

Христо Петков се преобрази в американската ар енд би дива Beyonce. Песента „Run The World“ е част от четвъртия студиен солов албум на американската поп кралица. Видеото към него е режисирано от майстора в бранша Франсис Лоурънс в продължение на три дни. За снимките са използвани различни локации в Лос Анжелис и естественият декор на пустинята Мохаве. В клипа участват близо 200 танцьора, истинска менажерия от екзотични животни, а Бионсé предвожда зашеметяваща армия от амазонки. Целта на певицата е да убеди слушателите, че жените управляват модерния свят. Освен успешна певица, една от най-награждаваните артисти в историята на наградите „Грами“ – спечелила цели 32, тя е и добра актриса, авторка на песни и продуцентка.

„Пред нервна криза съм и очаквайте неочакваното на сцената“, признава Христо Петков.

„Възхищавам ти се, че се хвърли по сериозен начин в това безумие. Естествено е, че не се получи. Важното е, че не превърна изпълнението в пародия“, споделя Хилда Казасян.

„Беше невъзможен образ. Притеснявах се, че ще се смеем много. От теб излезе актьорът и се получи добре“, допълва Веселин Маринов.

Тома се впуска с хъс и ентусиазъм в поредното си преобразяване и влиза за негово голямо разочарование не се присъединява към изпълнители рок парчето тази вечер. Като истински хамелеон той влиза в образа на народната певица Славка Калчева, изпълнила култовата песен, без която няма празник в България – „Бяла роза“. Песента се е превърнала в непреходен и неувяхващ хит, който е част от родния фолклор. Самата изпълнителка разказва, че хората са я превърнали в толкова голям хит и тя я пее по няколко пъти на всяко нейно участие по желание а публиката.

„Уважавам Славка Калчева и ще се опитам да направя образа. Съжалявам, че не ми се падна рок песен. Свързах се с нея и тя ми даде някои добри съвети“, признава Тома.

