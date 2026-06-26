Израелските сили разпръснаха днес листовки над град Мансури в Южен Ливан, с които нареждат на жителите да напуснат района, съобщиха ливанските държавни медии. Това е първата подобна заповед, издадена след влизането в сила на примирието между Израел и „Хизбула”, предаде „Ройтерс”.

Висш ливански военен представител заяви, че Израел наскоро е включил града в зоната, окупирана от неговите войски в Южен Ливан.

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Местни представители твърдят, че израелската армия охранява северната граница на тази зона, като стреля по всеки, който се приближава към нея, включително по цивилни и ливански войници.

Военният източник допълни, че земеделските стопани продължават да влизат и да напускат Мансури, за да работят, но не живеят постоянно там.

Редактор: Мария Барабашка