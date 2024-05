Владимир споделя, че е избрал за финала най-големия артист, когото не е имитирал преди това по време на шоуто. „Прииска ми се за тези три минути да събера цялата енергия на Фреди през музиката и през това, което е бил той. Историята на парчето The Show Must Go On е невероятна. Той прави записа в болничното си легло. Песента никога не е имала лайф изпълнение. Не е имала свой истински клип - той е сбор от негови други превъплъщения във времето. Но цялата енергия на финала на неговия живот не е затихваща или предаваща се. А е тъкмо обратното! Дори животът му да приключи – шоуто продължава!“, категоричен е той.

Рафи Бохосян – как протича подготовката за грандиозния финал на „Като две капки вода“

Феноменът на сезон 12 на „Като две капки вода“ Владимир Зомбори, актьорът, който през последните три месеца язди вълната на славата, ще говори за обичта на хората. И защо едва сега – 13 години след началото на кариерата му публиката го откри?

За дните, които за да се издържа като актьор е работил и като барман. За късмета в живота и кога с любимата си Весела Бабинова ще сключат брак, гледайте в интервюто на Мон Дьо.

Димитър Ковачев Фънки: Старая се да правя градивна критика в „Като две капки вода“

„Предизвиках се като певец в „Като две капки вода“. Нагласата за театралната сцена е много по-различна от тази в „Капките“, където имаш три минути, за да се събереш. Едно е да разконцентрираш в постановка и да си забравиш текста, защото там можеш да нарушиш ритъма и да импровизираш. Но докато върви музиката и забравиш текста, ти не можеш да спреш. Имаш движенческа партитура, която също е на базата на музиката. Трябва да си десет пъти по-концентриран. Много хора ме питат дали ще започна да се занимавам с музика. На тях отговарям така – това да можеш да пееш е само малка част от това ти да правиш музика. Аз по-скоро съм добър имитатор на легендарни хора, които са създали невероятна музика. Колкото и добре да я изпея, тези хора преди мен са написали невероятния текст, измислили са вълнуващите мелодии, което е в сърцевината на това да създаваш музика. Аз съм много далеч от това да правя музика и да бъда певец“, разкрива Владимир Зомбори и споделя, че винаги е обичал да усеща вълнението в хората.

Между „Капките“: Превъплъщенията на Джулиана Гани и Иво Аръков

„Благодарение на оценката на хората на моя труд, придобих самочувствие като артист“, разказва Зомбори и признава, че като дете е екстровертен, а родителите му го насочват към по-сигурни професии като архитектура, например. „Битката да си един от най-добрите у нас, когато става дума за изкуство, трябва да се извоюва. Поне три пъти съм искал да се откажа – преди 10 години имах период, в който работих като барман с нощни смени, за да изкарвам някакви пари. Нещата бяха много зле финансово. По това време бях актьор в Малък градски театър „Зад канала“. Но трябваше да си плащам наема, сметките, да живея, да излизам с приятелите си. По-интересното е, че заведението се държеше от Кремена Халваджиян, която тогава нямаше идея кой съм аз. Просто бях един от барманите там. До ден днешен мои много добри и талантливи колеги не изкарват достатъчно пари. Ако не се завъртиш по телевизията, никой няма да разбере какво можеш и колко си добър. Имах късмета и шанса и да имам този телевизионен праймтайм, в който хората да ме забележат. Аз никога не съм губил вяра в себе си и не мисля, че ще се самозабравя. Обувките на славата са удобни, отварят се и врати, които предлагат интересни нови възможности. Благодаря на феновете си и на публиката.“

Кога се очаква сватбеното тържество между Владимир и половинката му Весела Бабинова, за какво мечтаят и всичко за най-новата им постановка, гледайте във видеото.