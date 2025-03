За пети пореден път участниците в “Като две капки вода” подариха на зрителите на NOVA незабравима неделя, изпълнена с невероятни имитации, сложни хореографии и уникални образи. Комплименти и конструктивна критика звездите получиха от журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки, за които оценяването става по-сложно с всеки изминал път.

В петия лайв журито, зрителите, менторите и участниците отново избраха различен победител. Своята първа победа завоюва Александра Лашкова в образа на Madonna. “Александра, Вашето изпълнение беше съвършено. Образът, движенията и всичко беше перфектно. Браво!”, каза Веселин Маринов за изпълнението на “Vogue”, което изправи цялата зала на крака.

Любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената Вениамин, който откри шоуто с впечатляваща имитация на великата Лили Иванова. Веднага след него Иван се превърна в един от най-любопитните образи до момента - този на групата Dschinghis Khan и вдигна цялата публика на крака, за да пресъздаде хореографията от клипа заедно с водещите. Роксана впечатли като американската дива Anastacia и показа своя музикален талант с хита “Outta Love”. За първи път в предаването Бутонът на късмета отреди образа на певицата Bojrk, а трудната актьорска задача се падна на Дивна, която удиви всички с представянето си. За първи път Димитър и Христо не имитираха дует, а влязоха в обувките на сензацията Dua Lipa за песента “Physical”.

Александра Лашкова слезе от асансьора като Кралицата на попа - Madonna и чу аплодисментите на всички за изпълнението си на “Vogue”. Николаос Цитиридис също бе страхотен като един от най-великите певци на всички времена Tom Jones. Звезди излезе на сцената като Дивна пред самата нея и изпя “Ти не можеш да ме спреш”, като бе похвален за смелостта, с която е подходил към непосилната задача. Финалът на шоуто постави Михаела Филева, която също имаше честта да представи образ на изпълнител, който е в залата. Тя се превърна във фолк фурията Ивана, а певицата на народа не пести комплименти от първия ред в студиото.

Следващата неделя в 20:00 ч. по NOVA зрителите ще видят нови девет образа. Бутонът на късмета отреди Димитър и Христо да бъдат Меди и Софи Маринова, Роксана да изпълни песен на Cheb Khaled, Звезди да имитира Michael Bolton, Иван да се превъплъти в Elton John, Вениамин да се превърне в Rose & Bruno Mars, Цитиридис да влезе в света на Billie Eilish, Дивна да танцува и пее като Michael Jackson, Михаела да бъде Звезди, а победителката Александра да имитира Roxette. Как ще се справят с новите образи и кой ще спечели другата седмица? – разберете следващата неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Този понеделник гост на Борислав Захариев - Боби Турбото в КАПКИТЕ Podcast ще бъде огнената Роксана. Точно в 16:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube зрителите ще могат да се докоснат още по-близо до емоциите, вълненията и притесненията на певицата с истории, които никога не е разказвала.

След като Вениамин спечели шоуто за имитации като колумбийското изкушение Шакира, а в предишния лайв изпя една от най-великите български естрадни песни „Ако си дал“, превъплъщавайки се в легендата Емил Димитров, тази вечер задачата му изглежда повече от непосилна. Бутонът на късмета му отреди да влезе в кожата на гранд дамата на българската естрада Лили Иванова и да изпълни хита й „Ветрове“. Песента е от едноименния албум на певицата от 2000 година примата и е на композитора Георги Красимиров – Герасим, като автор на текста е Борислав Мирчев.

„Лили Иванова има специфично вибрато във фразите. Ще се опитам да не преекспонирам образа и да не го направя пародийно. Изключително голяма отговорност e за мен и ще се опитам да пресъздам достоверно образа. Благодарен съм, че точно тя ми се падна след Емил Димитров и ще се постарая да върна емоцията, която миналия път изпитах на сцената. Завладя ме емоция, която не съм усещал на сцена“, сподели Вениамин.

„Не загуби баланса в изпълнението. Много добър образ според мен и успя да скриеш вибратото“, категоричен е Фънки.

„Въпреки огромното различие във физиката, в момента, в който запя, в пеенето си бе едно към едно. Тук пеенето бе за имитиране и това бе една много добра имитация“, е мнението на Хилда. „Пеенето бе убийствено“, се присъединява към мнението й Любо Киров.

След Вениамин сцената завладява Иван Христов, на когото се падна да имитира немската популярна диско група Dschinghis Khan. Създадена в Мюнхен специално за Евровизия 1979 година, като немският композитор Ралф Зигел, заедно с поета Бернд Майнунгер пишат хита „Чингис хан“ – песен, която да е разбираема за всички. Въпреки че не печелят Евровизия и се класират на 4-то място, групата става много известна и прави турнета из целия свят. Сред най-известните им песни са „Чингис хан“, „Москва“, „Израел, Израел“ и „Пистолеро“.

„Ще бъде тежко излагане. Невъзможен образ, в който ще пея на немски, а аз не го разбирам. Човекът, който имитирам не пее, а само танцува. В песента се пее за Чингиз хан, който за една нощ успява да направи 7 деца“, разказва актьорът.

„Уважавам това, което си направил“, категоричен бе Веселин Маринов. „За първи път видях групата днес. И ти имитира образа едно към едно. За разлика от персонажа, ти пя. Браво“, сподели Хилда Казасян.

Гласовитият ураган на поп фолка Роксана вдигна градусите с хита „I'm Outta Love“ на американската блондинка с тъмни очила и голям глас Anastacia. Американската поп изпълнителка Анастейша Лин Нюкърк, чието име в буквален превод от гръцки означава „възкрасение“, е известна със своя дрезгаво-звучащ глас и възможността да изпълнява високо тонове, благодарение на гръдния ѝ кош. Парчето „I'm Outta Love“ е от дебютния им албум от 2000 година и достига до 2-ро място в класацията на Billboard за денс музика. Албумът й има огромен международен успех и е включен в “Топ десет на най‐продаваните албуми” в осем държави, а самата изпълнителка е наградена за “Най‐добър международен артист” на Световните музикални награди през 2000 година.

„Изключителна певица с изключителен тембър и невероятни височини. На сцената се държи секси и предизвикателно. Трябва да гледам предизвикателно на сцената, а аз не го мога това“, сподели опасенията си Роксана.

„Невероятно талантлива си и въпреки закъснението, това не ти попречи да имитираш и през цялото време не излезе от образ. Много добър имитатор си“, е мнението на Хилда Казасян. „Много те харесвам и въпреки, че изпя песента фалшиво“, е на различно мнение Фънки. „Не е пяла фалшиво, а това дойде от изместването на песента. Такова нещо може да събори изпълнителя и той да не успее да изкара докрай песента, а Рокси се намести и изпя песента до край. Не изпусна имитацията“, се включва и Любо Киров.

Дивна се преобрази в исландската музикалната звезда, родена в Рейкявик Bjork (Бьорк). Композитор, текстописец и актриса, певицата е номинирана дванадесет пъти за Грами и е известна с многообразните си интереси в областта на музиката, включващи поп, алтернативен рок, джаз, електроника, фолк и класическа музика. Бьорк Гундмундсдотир е нейното има и малкото й означава „дърво на живота“, докато фамилията „дъщеря на Гудмунд“. Песента, която Бутона на късмета отреди на Дивна, бе баладата „It’s oh so quiet“ от албума на исландката от 1995 година „Post“. Сингълът се превръща в изненадващ коледен хит, който прекарва 15 седмици в класацията за сингли във Великобритания. Песента е отличена за Най-добър музикален видеоклип на наградите Грами през същата година.

„Ще си представям, че шептя и шъткам на водещите. Много актьорска задача. И моята кариера започва като на Бьорг още като дете. Отговорна и нестандартна задача е, а песента е като цялостно представление. Ще дам всичко от себе си“, обещава Дивна.

„Това е една от най-добрите имитации, която аз съм виждала тук. Направи я с мярка и изнесе истински спектакъл, но с живо пеене“, каза Хилда Казасян. „Потопихме се в изпълнението, сякаш гледаме оригинала“, допълни Любо Киров. „Това което ти направи е сякаш гледам Бьорг. Прекланям се, тъй като това е убийствен труд“, сподели Веселин Маринов. „Поздравления, затова че не преигра. Много хубаво направи образа, а тя е една от любимите ми певици“, категоричен е Фънки.

Дуетът Димитър и Христо развълнуваха силно публиката с песента „Physical“ на английската изпълнителка с албански корени Dua Lipa. Баба ѝ дава предложение за името ѝ. „Dua“ означава „любов“ на албански, а началото на август 2022 г., дни преди да стане на 27 години, е удостоена с честта да стане почетен посланик на Косово. Дуа Липа е запалена от малка по музиката и в училище свири на виолончело и ходи на уроци по пеене. Въпреки че учителят й по музика й казва, че гласът й е по-нисък от тези на останалите деца, не успява да угаси страстта им към музиката. Парчето „Physical“ е от втория й студиен албум от 2020 година и е вдъхновен от музиката на популярния филм от 1983 г. „Флашданс“.

„Вокалните проблеми са поправими. Харесвам Дуа Липа и най-трудни ми изглеждат танците. Смятам, че ще се представим колосално зле, но ще дадем всичко от себе си да бъдем щастливи. Ще сме като спасители на плажа в трика“, споделят Димитър и Христо.

„Евала. Имаше хумор, обаче ми хареса как сте подходили сериозно. Излязохте от ситуацията с достойнство“, похвали ги Фънки.

"Като цяло образа е къса клечка, но вие сте истински артисти, не се давате на пеенето. Талантливи сте безкрайно, само с танците не го правете повече“, допълни Любо Киров.

Ослепителната актриса Александра Лашкова бе неузнаваема в образа на поп дивата Madonna и успя да развълнува силно публиката и журито с изпълнението си на парчето „Vogue”. През 1990 година песента се изстрелва директно на първо място в Billboard Hot 100 класацията и е отличено с награда за Най-добро видео от Rolling Stone. Данс поп парчето е от саудтрака към филма „Дик Трейси“ и в него се разглеждат 16 филмови звезди в периода 1920-1950 година, сред които Грета Гарбо, Катрин Хепбърн и Мерлин Монро.

„Мадона е поп кралицата – единствена и неповторима. Много трудна е за имитация, тъй като тя е и танцьор и певица. Владо Михайлов е поставил летвата много високо и не мисля, че мога да я надскоча. Позволено ми е всичко, когато съм в роля и затова харесвам актьорската професия“, сподели младата актриса.

„Твоята задача бе трудна от тази на Владо Михайлов, който имитираше клипа, а ти концертно изпълнение. Не пя фалшиво и изгради във детайли образа“, категорична е Хилда Казасян.

„Изпълнението ви бе съвършено. Балетът бе безупречен. Права сте за вокалните грешки, които са характерни за Мадона“, допълва Веселин Маринов.

„Единствените хора, които сме видели Мадона на живо бяхме аз и Амебата. Мадона пя пред повече от 60 000 души на стадиона в София. Поздравления, защото аз я наблюдавах отблизо и много хубаво изиграхте лицето и в тази песен и пресъздадохте нейното пренебрежение“, изказа мнението си Фънки.

Комикът, сценарист и тв водещ Николаос Цитиридис влезе в образа на една от най-големите американски звезди сър Tom Jones. Той изпълни с много страст и желание мега хита на уелския изпълнител „Its not unusual“. Изключително популярният певец е известен с мощния си глас и изпълнява песни в различни стилове музика – поп, рок, ритъм енд блус, кънтри, денс, техно, соул и госпел. Продал е над 100 милион копия от записите си, а сред най-известните му песни са Delilah, Green, Green Grass of Home, I'll Never Fall In Love Again, Daughter Of Darkness и др. Парчето „Its not unusual“ е от далечната 1965 година и се е превърнало в негова запазена марка.

„Том Джонс ми е любимец и това образът му ще е голямо предизвикателство за мен. Надявам се да се доближа до него, защото ще ми достави голямо удовлетворение да пресъздам образа му. Надявам се да докарам мъжкарското му поведение на сцената, но Хилда ще каже дали е така. Но ако се справя добре, това ще е подарък и за майка ми, която много го харесва“, каза Цитиридис.

„Адски чаровно е, че никога не излизаш от образ. За пеенето няма да говорим и на места улучваше ненадейно мелодията. Но образът беше съвършен“, категорична е Хилда Казасян. „Падна ти се страхотна песен и имитация. Толкова беше позитивен, че невярното пеене, нямаше значение“, присъедини се към мнението на Хилда и Веселин Маринов.

Една от най-трудните задачи тази вечер се падна на победителят от предходния лайв Звезди, който се превъплъти в колежката си от „Капките“ младата и ефирна Дивна. Рок певецът изпълни дебютния й сингъл от 2011 година „Ти не можеш да ме спреш“, който певицата изпълнява с участието на Миро и Криско. Едва 14 годишното младо момиче е победител в шоуто „Пей с мен“, а Криско е този, който създава танцувалния хит. Песента прекарва 9 седмици под номер 1 в Българския национален чарт и е отличена в категория „Песен на годината“ на Годишните награди на БГ Радио. Ще успее ли Звезди за танцува цяла нощ или ще се наложи някой да дойде и да го спре?

„Падна ми се прекрасно парче на прекрасната Дивна. Тя е тийнейджърка с прекрасен младежки глас. Важното е да има купон. Самата тя ми даде съвет да не се притеснявам, а да се забавлявам“, сподели преди да излезе на сцената Звезди.

„Широко скроен си и можеш да правиш каквото си искаш. Голям артист си“, каза Любо Киров.„Много съм изненадан съм и за мен ти си истински герой. Свалям ти шапка“ присъедини се към мнението Фънки.

Емблематичното парче на поп фолк дивата Ивана „Нещо нетипично“ в изпълнение на ослепителната актриса Михаела Филева вдигна публиката на крака. Златният хит, който се превърна в химн на родния поп фолк е от петия самостоятелен албум но родената в Айтос певица, озаглавен „Няма спиране“, като албумът е обявен на Албум на десетилетието.

„Много е трудно. Най-трудният ми образ до момента е. Тази седмица изпитвам притеснение да изпълня образа на певицата на народа. Текстът е много провокативен. Не знам какво ще излезе, но ще има купон със сигурност“, сподели Михаела.

„За първи път се гледам отстрани и си извадила всички мои жестове. Мисля, че беше изработила всички мои характерни черти и орнаментиката беше усвоила напълно“, сподели сама Ивана.

„Истински съм впечатлена от таланта и трудолюбието ти. Това, което ми прави впечатление, че хората от поп фолка са невероятно талантливи и полагат големи усилия“, каза Хилда Казасян.

Редактор: Райна Аврамова