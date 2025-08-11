Репортер се страхува, че негов източник от Хавай може да е в опасност, след като е написал статия за починала Джейн Доу. Затова се обръща за помощ и наема Магнум и Хигинс да проследят и открият мистериозно изчезналият му източник. Според журналистът има нещо по-голямо зад смъртта на жената, но сега тя е замълчала завинаги.

Налага се Магнум да се заеме със случая без Хигинс, тъй като тя лъже, че трябва да се срещне с имиграцията относно пътуването си до Кения. В действителност Хигинс получава друга задача от MI6, като по-късно научава, че самата тя може да е мишена.

Междувременно Роби, приятелят от детството на Рик от Чикаго, идва на Хаваите, нуждаейки се от помощ, за да започне отново живота си след няколко престоя в затвора. По-късно Рик научава, че ФБР разследва убийство, в което Роби е главният заподозрян.

