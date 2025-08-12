Жена наема Магнум и Хигинс, за да разберат как баща й Джоузеф (Ричард Гант), който живее в пенсионна общност, е загубил всичките си спестявания от $43 000. Куму отива под прикритие като нов обитател в общността и събира информация за останалите, които живеят там. Усложнения възникват, когато жителят, обвинен в измама в инвестиционна схема, с която измъква спестяванията на Джоузеф, е открит мъртъв.

Междувременон Рик е помолен да помогне във федерално разследване срещу приятеля му от детството Роби (Девън Сауа), който се оказва замесен в албанската мафия в Чикаго. Роби твърди, че е бил принуден да убие човек, за когото не е знаел, че е федерален агент.

Магнум започва собствено разследване, за да разбере с какво разполагат федералните служби срещу него и скоро научава, че двойка албанци са проследили Роби до Хавай. След като Роби се качва в кола, за да отиде на летището, колата експлодира.

