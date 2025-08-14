В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Стефани Василева от Етрополе.

Късметът бе определил за Стефани кутия номер 1. След като отказа първата оферта от 2000 лв., тя получи възможност да смени и размени кутията си за кутия 9. Следващите възможности да приеме сигурна сума бяха 3500 лв., 2000 лв. и 3000 лв. Стефани смело ги отхвърляше, защото една сума продължаваше да седи в неразкритите кутии и да я изкушава. 20 000 лв. срещу 2500 лв. останаха на финала на нейната игра. Банкерът предложи оферта от 10 000 лв., която Стефани отказа, рискувайки и вярвайки, че голямата сума е в нейната кутия. Финалът й донесе разочарование, в своята кутия намери по-малката награда от 2500 лв. На крачка от мечтаната печалба, късметът изневери на Стефани и тя си тръгва от „Сделка или не“ с 2500 лв., но и с удовлетворението, че е опитала и е имала смелостта да играе до край.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова