Срещите „на сляпо“ продължават за мъжете и жените, които не успяха да стигнат по победата в битката за привилегии. Всички са развълнувани отново да разговарят със срещуположния пол, но една от дамите ще стане обект на много грубо отношение. Марсел ще забрави за добрите обноски и, в очакване на Ренета, ще си позволи да нарани една от другите участнички.

Любовни кукички и ожесточени битки за привилегии в „Диви и красиви“

Победителите от водните игри ще се впуснат в своето романтично приключение, което ще ги накара да полетят. Сузана покани Марио да прекарат деня заедно, а това ще доведе до конфликт с една от близките й приятелки в Палата на любовта – Ванеса. Ситуацията в сайванта е подобна, защото Николай Масурски не крие своите симпатии към Елена, но Стоян избра именно нея, за да я покани на среща.

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Междувременно тайният агент Чефо ще пусне в ход своя план за опознаване на момичетата и ще покани няколко от тях „в своя подкаст“. Той ще ги предразположи с въпроси за мечтите и семействата им, но ще открие ли у някоя това, което търси?

Ще се появи ли химия между двойките, които заедно ще полетят в небето? Коя от дамите ще загърби приятелството в търсене на любовта и до какъв категоричен извод ще стигне Марио след двойната среща?

Гледайте в новия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч.

Редактор: Райна Аврамова