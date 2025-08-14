В петък в "Твоят ден" ще видите:

Какво провокира притесненията на хората преди приемането на еврото – разговор с психолози.

От щанда до трапезата. Ще се променят ли цените след официалното влизане на България в еврозоната и ще бъдат ли гарантирани правата на потребителите?

И още: Права и правила за работа през лятото. Какви са изискванията и колко големи са санкциите при липса на безопасни условия на труд?

