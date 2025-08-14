-
Грубо отношение и женски сблъсъци в „Диви и красиви“
Шеф Манчев с мисия „безупречна чистота“ в „Кошмари в кухнята“
Удовлетворение от играта в "Сделка или не"
Чоченца се изправят срещу Бонбоневи в "Семейни войни"
В „Твоят ден” на 14 август ще видите
Любовни кукички и ожесточени битки за привилегии в „Диви и красиви“
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Какво провокира притесненията на хората преди приемането на еврото – разговор с психолози.
От щанда до трапезата. Ще се променят ли цените след официалното влизане на България в еврозоната и ще бъдат ли гарантирани правата на потребителите?
И още: Права и правила за работа през лятото. Какви са изискванията и колко големи са санкциите при липса на безопасни условия на труд?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.
