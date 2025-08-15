В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Атанаска Троплев от София.

Атанаска излезе за своята игра с кутия номер 19. Тя смело отказа първите оферти на Банкера от 3000 лв. и 3500 лв., след което прие оферта за смяна на кутиите. Размени номер 19 за номер 11 и с увереност продължи към финала на играта. В последните две кутии останаха 5 лв. и 25 000 лв. Междувременно отхвърли още една оферта от 3000 лв. и две предложения за смяна, а последната оферта я постави пред още един труден избор. Дали да остане с кутия 11 или да вземе кутията срещу нея и къде са скрити 25 000 лв. Атанаска отново отказа да смени и остана със своята кутия, но за съжаление голямата печалба се оказа отсреща. След своята смела и уверена игра, тя си тръгва от „Сделка или не“ с 5 лв. които откри в кутия 11.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова