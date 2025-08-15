Този петък „Кошмари в кухнята“ отвежда шеф Манчев в приказния град Девин, който през последните години привлича все повече туристи. С тях върви и необходимостта от отварянето на нови ресторанти, каквото е и заведението, потърсило експертната помощ на топ готвачът.

Неговият собственик Веселин обаче не се притеснява да го управлява дистанционно, като не се срамува да признае, че в града традиционно жените работят повече от мъжете. В заведението му също.

Шеф Манчев идва в Девин за втори път и е категоричен, че най-ценното богатство на региона е именно магията на Родопите и нейните уникални природни богатства и продукти.

Топкулинарят ще остане с интересни и противоречиви впечатления от името, интериора и менюто на заведението, а дамите в кухнята ще трябват да се справят с изпълнението на неговата сложна френска поръчка. Но това не е всичко…

Как ще се справи Веселин с вътрешната си борба да приеме кардиналните промени, предложени от шеф Манчев, и ще успее ли да спечели битката за сърцата на клиентите след преобразяването на своето заведение, гледайте „Кошмари в кухнята“ този петък от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова