Съботният киномаратон ще стартира с романтичната лента на режисьора Йорго Папавасилиу „Лято в Тоскана", която разказва историята на млада жена, която наскоро е загубила майка си и се нуждае от нещо ново в живота си. Лора разкрива семейна тайна, която майка й отнесла в гроба си, почти унищожавайки собствената й вяра в истинската любов. Преглеждайки вещите на наскоро починалата си майка, Лора, която е моден репортер, намира самолетен билет до Пиза и адреса на хотел в Лука. Тя импулсивно решава да отиде в Италия и от момента, в който пристига в Лука, се влюбва в Алесандро дела Торе - чаровен адвокат, специализиран в търговското право. Лора не подозира, че строго пазената тайна на майка й е свързана с бащата на Алесандро – Емануеле.

По-късно от 12.30 ч. филмовото приключение ще отведе зрителите в екзотичната вселена на една позабравена, но силно завладяваща игра - „Джуманджи“. Робин Уилямс и Кирстен Дънст ще попаднат в паралелна вселена в приключенския филм “Джуманджи”. Нищо неподозиращите герои на тази невероятна лента хвърлят заровете на настолната игра и се озовават в джунглата сред диви зверове и освирепели животни. Лъвове, крокодили и тарантули превземат града им и никой не е в състояние да застане на пътя им, за да ги спре освен ако играта не бъде изиграна до самия край...

Филмовият маратон завършва в 14.50 ч. със семейната лента „Нужни са двама“, която разказва историята на две момиченца, които удивително си приличат.Едната - Аманда Лемън, расте в сиропиталище, а другата – Алиса Калоуей,в дома на богатия си добросърдечен баща (Стив Гутенберг). Противна и зла жена иска да се омъжи за бащата, но случайността завежда дъщеря му в летен лагер за сираци, основан от покойната й майка. Лагерът се намира на брега на езеро, където е разположено и тяхното лятно имение. Там тя среща своята двойница. Момиченцата замислят невероятен план как да разделят бащата и алчната натрапница и да го съберат с добрата възпитателка от приюта (Кристи Али).

Режисьор на филма „Нужни са двама“ е Анди Тенант, а близначките Мери-Кейт и Ашли Олсен отново ще се забъркат в куп бели и забавни приключения, за да създадат перфектното за тях семейство с Кристи Али и Стив Гутенберг. Лентата на режисьора е вдъхновена от класиката на Марк Твен „Принцът и просякът”.

