Любимият на поколения анимационен филм се завръща с невероятна фотореалистична 3D графика, за да пренесе зрителите в африканската савана, където се ражда бъдещият цар. Не всички обаче са щастливи да посрещнат лъвчето Симба, а съдбата ще го изправи пред жестоко предателство.

Симба боготвори баща си Муфаса и е щастлив от призванието си един ден да бъде негов наследник. Но чичо му Скар има съвсем различни планове. Битката за прайда е безмилостно жестока, а от престолонаследник Симба изведнъж ще се преврърне в изгнаник.

С помощта на новооткритите си приятели малкото лъвче ще порасне силен и смел лъв, за да се върне и да се пребори за това, което му принадлежи по право.

