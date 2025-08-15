Лентата, дело на режисьора Ридли Скот ("Maрсианецът", "Всичките пари на света" и "Последният дуел"), ще потопи зрителите в един забележителен и силно изкусителен свят на богатство, стил и власт, зад който се крие грозната истина за най-първичните и низки човешки страсти. Лентата е вдъхновена от шокиращата истинска история на империята зад италианската модна къща Gucci и ще разкрие на зрителите какво означава да носиш това име, каква е неговата цена и колко далеч би стигнало едно семейство, за да получи контрол и власт. Ще станем свидетели на три десетилетия, изпълнени с любов, упадък, амбиция, предателства и отмъщение, водещи до трагичен край – убийство.

В центъра на историята е чаровната и интелигентна Патриция Реджиани (Лейди Гага), която е омъжена за Маурицио Гучи (Адам Драйвър)– внук на създателя на Gucci и един от наследниците на компанията. Докато навигира в натовареното си ежедневие в света на иконичната марка, Патриция се бори с всички сили за надмощие над основните фигури в семейния бизнес, включително нейния съпруг, хитрия му чичо Алдо, предприемчивия му братовчед Паоло и старомодния му баща Родолфо.





Воден от цяло съзвездие изключителни актьорски таланти, сред които носителите на множество награди и номинации – Лейди Гага, Адам Драйвър, Джаред Лето, Джеръми Айрънс и живата легенда Ал Пачино, "Домът на Gucci" ще потопи зрителите в един забележителен, изкусителен свят на богатство, стил и власт, зад който обаче се крие грозната истина за най-първичните и низки човешки страсти и въжделения. Сценарият е дело на Беки Джонстън и Роберто Бентивеня, по романа "The House Of Gucci" на Сара Гей Фордън.

Редактор: Райна Аврамова