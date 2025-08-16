Забавление, романтични емоции и забавни моменти с неочаквани обрати очакват зрителите в неделния ден с филмите по NOVA. В 10.00 ч. киномаратонът стартира с романтичната комедия "Лято в Андалусия", в която двама души ще потърсят пътя към сърцето на любимия си. Лентата ще проследи живота на Пия и Джон, които въпреки че почти не се познават, между тях неименуемо се запалва искра. Двамата се уговарят да се срещнат отново шест месеца по-късно в Андалусия на Гибралтарската скала. Ще срещне ли Пия отново Джон или сърцето й ще бъде пленено от друг мъж?

Любовните трепети и приключения продължават с романтичната комедия "Любов на прага ти" от 13.00 ч. Лентата разказва историята на Мейзи - талантлива телевизионна водеща, която се заема да представи на публиката местния цветар Рен и неговата новаторска услуга за доставка в същия ден, както и дългогодишното състезание за цветя, което неговото семейство организира. Това може да й отвори път към създаване на собствено шоу и възможност да аранжира градината си на любовта.

По-късно от 15.00 ч. романтичната комедия „Незабравимо лято“ на режисьора Мартин Ууд, който разказва историята на Джесика, вдовица и успешна лекарка, която търси баланса между работата и семейството. Тя резервира ваканция във Фиджи, за да прекара време с дъщеря си, но там среща Уил, чаровния собственик на курорта. Може ли този райски остров да й даде живота и любовта, за които винаги е копняла?

Кино маратонът продължава в 17.00 ч. с увлекателната телевизионна поредица „Изпечено убийство“. Поредицата е американска/канадска филмова адаптация, базирана на уютните мистериозни романи, написани от американската писателка Джоан Флуке. Историята ще срещне зрителите с жителите на малко градче, което на пръв поглед изглежда отегчително нормално, но погледнато отблизо се разкриват дълбоко пазени тайни и неразгадани мистерии. „Изпеченo убийствo: Мистерия с коблер с праскови“ ни запознава с главната героиня Хана Суенсън, иновативна сладкарка, която е въвлечена в тежък криминален случай. Когато намира мъртвото тяло на свой конкурент, Хана се оказва въвлечена в нова мистерия за убийство. Този път обаче тя е главният заподозрян.

Редактор: Райна Аврамова