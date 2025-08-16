От другата страна на света, от грешната страна на закона най-добрите отново са в играта на високите скорости и опасните надпревари в хитовия екшън „Бързи и яростни: Токио Дрифт“ тази вечер от 20.00 ч. по NOVA. Третият филм от култовата кино поредица е дело на режисьора Джъстин Лин и бележи завръщането на Вин Дизел, а главната роля е поверена на Лукас Блек, който си партнира с американската звезда от корейски произход Сунг Канг. Актьорският състав се допълва от Закъри Тай Браян, Ники Грифин, Браян Гудман и Натали Кели.

Лукас Блек влиза в ролята на Шон Босуел - уличен състезател, който е освободен от затвора и се опитва да започне нов живот с баща си в Токио. Манията му по състезанията с коли обаче го сблъсква с японския престъпен свят. За да оцелее, той трябва да овладее дрифтинга – опасен стил, при който колите сякаш преодоляват гравитацията с рисковите си маневри.

Не пропускайте горещата развръзка във високоскоростния екшън „Бързи и яростни: Токио Дрифт” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова