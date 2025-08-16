Лентата на режисьора Антон Корбин разказва историята на Джак (Джордж Клуни), който като наемен убиец е в непрекъснато движение и винаги е сам. Героят е истински художник виртуоз в занаята си, но след като една негова поръчка в Швеция завършва по-грубо от очакваното, Джак се оттегля в италианската провинция. Той се наслаждава на миговете, далеч от смъртта в малко средновековно градче. Заклева се, че следващата поръчка, която ще приеме, ще му е последна.

Докато е там, Джак поема задача да създаде оръжие за мистериозен клиент на име Матилде.

Потопен в спокойствието и тишината на планините на Абрузо, Джак се сприятелява с местния свещеник отец Бенедето и се впуска в гореща връзка с красивата Клара. Времето, прекарано заедно от Джак и Клара, преминава в романтична връзка, която на пръв поглед е напълно безопасна. Но докато излиза от сенките, Джак може би предизвиква съдбата. Появяват се знаци, че се появява на хоризонта опасен противник, а загадъчната жена, която го е наела, може би не е каквато изглежда.

Работата на холандския режисьор Антон Корбин е позната на публиката предимно от клиповете, които е правил в последните 20 години. Корбин има в биографията си видеа на U2, Depeche Mode, Metallica и Bryan Adams. Трилърът "Американецът" е вторият му пълнометражен филм, под който слага името си. Голямата звезда в продукцията е Джордж Клуни ("Бандата на Оушън"), а в останалия каст са италиански, шведски и холандски актьори. Сценарият на филма е базиран върху романа "A Very Private Gentleman" на британския писател Мартин Буут.

Редактор: Райна Аврамова