Първи елиминации и обединение в „Диви и красиви“
Гледайте новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч. по NOVA
Споделени чувства и противоречиви емоции ще объркат някои от участниците в предстоящите епизоди на „Диви и красиви“. Няма да закъснеят и първите истински искри в оформилите се двойки. Някои от мъжете ще бъдат категорични във взетите решения, докато други ще продължат да търсят най-правилната за тях жена.
Първи елиминации и обединение в „Диви и красиви“
Преди да пристъпят към опознаването на господата, дамите ще трябва да преценят остава ли Стефан Попов-Чефо в Палата на любовта като пълноправен играч или си тръгва. Това решение няма да дойде без няколко съществени въпроса относно подбудите на актьора да продължи в романтичното приключение. Дали отговорите, които ще даде, ще му осигурят място сред претендентите за женските сърца?
Любовни кукички и ожесточени битки за привилегии в „Диви и красиви“
Срещата с мъжете и очакванията към някои от тях ще станат основа за първите женски стратегии, а една от новосформиралите се двойки ще си размени първа целувка. Тази проява на интимност ще се превърне в повод за пълен раздор в отбора не жените. Зрителите на NOVA ще видят и първата проява на ревност, както и сълзи от мъка.
Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“
Участниците ще бъдат провокирани от водещата Маги Томова да споделят как се отнасят към различните по външен вид и етническа принадлежност хора в обществото. Този разговор ще прерасне в нещо повече, защото ще провери доколко искрени са били всички в думите си, посрещайки новите играчи в „Диви и красиви“.
А кои са те? Не пропускайте да видите в новите епизоди на романтичното риалити от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
