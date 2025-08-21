В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Владимир Гьошев от Пазарджик.

Владимир започна играта си с кутия номер 8. След като отвори първите си шест кутии и успя да запази всички високи суми, получи оферта за смяна на кутиите и смени кутия 8 за кутия 21. До средата на играта късмета беше с него, разкриваше малките суми, а офертите на Банкера се покачваха – първо 3700 лв., след това 4000 лв. и отново смяна на кутиите. Той отказа тези предложения, но след това играта обърна добрия си ход. Реши да провери какво се крие в кутията с която излезе и откри в нея 10 000 лв., след което отвори и последната останала голяма сума от 12 500 лв. Финалните две кутии съдържаха едва 0,01 лв. и 1 лв. , а кутия номер 21, която Владимир пази през цялото време му донесе най-малката печалба. В нея той откри 0,01 лв., символична награда за неговата игра, която макар и с много добро начало завърши с монета в джоба на участника.

