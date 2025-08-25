Спомените от турбулентната елиминационна церемония миналата седмица ще направят място за нови емоционални моменти и срещи в предстоящите епизоди на „Диви и красиви“ от понеделник до петък в 21:00 ч.

Опознаването между участниците ще продължи с пълна сила с помощта на поредно предизвикателство за сближаване. То ще изкара на повърхността някои от дълбоко пазените огорчения и любовни разочарования на играчите от предишни връзки, а най-искрените ще получат специална изненада. Кои от тях ще бъдат най-откровени в изповедите си и възможно ли е наградата да предизвика притеснение и ревност у някого?

Елиминационната церемония разтърсва Палата на любовта в „Диви и красиви“ тази вечер

Междувременно първоначалната еуфория от запознанството на всички ще се сблъска с реалността, в която сериозните разговори ще извадят на бял свят различия в характерите, съмнения и тревога за чистотата на чувствата на част от участниците. Колебания ще се промъкнат дори при най-сериозните двойки, които ще поставят под съмнение избора си.

Мъжка екшън битка за свободата на дамите в „Диви и красиви“

След напускането на колоритните Радослав и Марсел в петък, е време нови участници да опитат късмета си в любовта и да се присъединят към играта в търсене на своята перфектна половинка. Още с влизането в Палата на любовта, те ще предизвикат интереса и любопитството на мъжете и жените, а някои ще покажат специално отношение към тях. Какви приключения, провокативни откровения и любовни премеждия очакват още участниците?

Не пропускайте новите епизоди на „Диви и красиви“ – от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Диви и красиви” може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.

Редактор: Райна Аврамова