Днес в любовното риалити „Диви и красиви“ предстои съдбоносна битка за гривни, която ще е от значение за предстоящата елиминация в края на седмицата. Участниците ще влязат в игра, която ще провери тяхната координация, рефлекси и работа в екип. Победителят в предизвикателството ще изведе любимата си на романтично приключение, а загубилият ще остане без гривна и няма да може да спаси своята избраница.

Анонимни въпроси променят всичко в „Диви и красиви“

След Вечерта на откровенията, над Палата на любовта са надвиснали тъмни облаци. Анонимните въпроси, които зададоха един към друг, ще доведат до рязка промяна на отношенията в някои двойки. Ванеса и Марио ще проведат сериозен разговор за това в каква посока вървят и има ли място Стефан в техните отношения. Божин и Джулия също ще имат какво да обсъдят. Защо студентката ще потърси съвет от Асен и Ренета и има ли място стратегията в любовта?

Водно предизвикателство разделя участниците по двойки в „Диви и красиви“

Изненадващ сблъсък между дамите ще изостри атмосферата на вечерния коктейл. Какви емоции буди моделът Елвира в нежната част от обитателките на Палата на любовта и ще се превърне ли тя в причина за раздор? И кой от мъжете ще се усамоти именно с нея в джакузито?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч.

Редактор: Райна Аврамова