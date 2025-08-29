Забавен съботен ден в търсене на семейно щастие и безценните приятелства, очаква зрителите с филмите по NOVA. Кино маратонът започва в 10.00 ч. с романтичната лента на режисьора Айни Малийн Кребс „Лято на остров Крит", която разказва историята на Изабел. Младата жена пристига на остров Крит, за да получи наследството си – вила с маслинова плантация. Скоро разбира, че бившата съпруга на баща й има право да живее в къщата, а заедно с нея там са синът й и малкият й внук. Докато кредиторите я притискат да продаде имота възможно най-бързо, Изабел се изправя пред трудна дилема – да се освободи от тежестта на дълговете или да запази дома за новото си „семейство“.

По-късно от 13.00 ч. романтичната комедия „Хотел за кучета“ ще ни изпрати в центъра на събития, които се базират на пакости, обич и силно приятелство. Когато новите настойници забраняват на 16-годишната Анди и по-малкия й брат Брус да имат домашен любимец, Анди трябва да намери нов дом на кучето им Фрайдей. Находчивите деца попадат на изоставен хотел, който превръщат в кучешки рай за Фрайдей и всичките му приятели. Когато лаещите кучета събуждат подозренията на съседите, Анди и Брус използват всичките си умения, за да не стане ясно чия е идеята. В главните роли в лентата „Хотел за кучета“ ще видим актьорите Ема Робъртс, Джейк Остин и Лиса Кудроу.

Доброто настроение ще продължи с още един четириног домашен любимец - немски дог. Той и неговите стопани ще се сблъскат с порядките на обществото в Калифорния в комедията „Мармадюк“ от 15.10 ч. Семейство Уинслоу се премества от Канзас в слънчевия щат. Но те не са сами, с тях е и домашният им любимец - големият и своенравен немски дог Мармадюк. Кучето попада в шикозен квартал, където обноските на другите питомци се различават твърде много от неговите. Въпреки това немският дог се държи, както му хрумне и с това предизвиква забавен хаос от истерични перипетии и поредица от комични ситуации. Лентата е адаптация по комично-приключенския комикс за Брад Андерсън, разказващ за едно семейство и тяхното куче, който е публикуван в началото на 1954 г. и не спира да се издава и до днес. Филмът е комбинация от реално заснети кадри и анимация, а зад гласа на Мармадюк е един от най-добрите американски комедианти – Оуен Уилсън.

