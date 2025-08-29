В съботната вечер от 20.00 ч. зрителите на NOVA ще се насладят на приключенията на една от най-обичаните героини на Ханс-Кристиан Андерсен "Малката русалка". През 1989 г. Disney създават пълнометражен анимационен филм за трагичната съдба на красивата русалка, който се превръща в любим на поколения деца и възрастни. Само преди 2 години добре позната приказка оживява на големия екран в красива, изпълнена с много музика и вълшебства игрална версия. Филмът е дело на режисьора, номиниран за „Оскар“, Роб Маршал (познат със заглавия като "Чикаго" и "Мери Попинз се завръща"), а главната роля е поверена на номинираната за „Грами“ актриса и певица Хали Бейли.

Лентата разказва историята за прелестната, надарена с божествен глас Ариел – най-младата дъщеря на владетеля на подводното кралство Атлантика цар Тритон. Тя живо се интересува от човешкия свят и мечтае да открие какво се крие отвъд морето – нещо, което нейният баща строго ѝ забранява. Един ден, по време на свирепа буря, Ариел спасява от корабокрушение красивия принц Ерик, в когото се влюбва дълбоко и решава да направи всичко възможно да се срещне с него на сушата. Въпреки че на русалките е забранено да общуват с хора, Ариел избира да следва сърцето си, дори с риск за живота си.

Любовта й я отвежда в ръцете на злата морска вещица Урсула, която примамва русалката с пъклена сделка. Урсула ще я трансформира в човек за три дни, в замяна на нейния чудно красив глас – единственото нещо, което принц Ерик помни от срещата им. В рамките на тези три дни Ариел трябва да накара Ерик да се влюби в нея и да ѝ даде „целувката на истинската любов“. Ако това се случи, Ариел ще остане завинаги човек, в противен случай тя завинаги ще принадлежи на Урсула като русалка.

Не пропускайте развръзката приключенския фантастичен филм „Малката русалка“ тази събота от 20.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова