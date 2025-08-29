В съботната вечер от 22.45 ч. режисьорът Стивън Спилбърг ще разкаже на зрителите за истинската любов на двама души на фона на незабравимия ритъм и запомнящата се музика на 50-те години в „Уестсайдска история” с музика на Ленърд Бърнстейн. Драмата по сценарий на Тони Къшър е адаптация на класическия бродуейски мюзикъл от 1957 г., който 4 години по-късно за първи път е адаптиран за екрана от Джеръм Робинс и Робърт Уайз. Филмът представя съвременен поглед на класическата трагедия на Шекспир „Ромео и Жулиета“, само че вместо враждата между родовете Монтеки и Капулети, тук едни срещу други са две младежки банди - „Ракетите“ и „Акулите“, борещи се за контрол над улиците на Горен Уест Сайд в Ню Йорк. Двете враждуващи банди обаче имат и нещо помежду си, което ги обединява – танцът. „Ракетите“ и „Акулите“, освен че си организират боеве с бухалки, вериги и юмруци, се изправят в своеобразни битки на дансинга. На фона на враждата между тях се случва любовта от пръв поглед между Мария и Тони, но романсът им изглежда невъзможен сред ожесточеното съперничество.

Оригиналната лента от 1961 г. излиза на голям екран и се превръща в най-касовото заглавие за годината. Тя е номинирана за единадесет награди „Оскар“, от които печели десет, включително за най-добър филм и режисура.

За новата екранна версия Стивън Спилбърг обединява сили с номинирания за „Оскар“ и носител на „Пулицър“ сценарист и драматург Тони Къшнър ("Мюнхен", "Линкълн") и носителя на „Тони“ хореограф Джъстин Пек, а в ролите на емблематичните Мария и Тони влизат дебютиращата на голям екран Рейчъл Зеглър и младежкият секс символ Ансел Елгорт ("Вината в нашите звезди", "Зад волана").

Не пропускайте развръзката в легендарния мюзикъл „Уестсайдска история” тази събота от 22.45 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова