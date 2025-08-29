Джулия и Божин са силно притеснени след загубата си в играта, която можеше да им осигури имунитет. За тях предстоящата церемония по размяна на гривните на любовта може да бъде последна. С имунитет разполагат Ивелина и Николай, които ще се насладят на наградата си – екстремно морско приключение и вечеря извън Палата на любовта.

Анонимни въпроси променят всичко в „Диви и красиви“

Във фокуса на вниманието на всички участници ще попаднат Ренета и Асен. Въпреки хармоничните им отношения до момента, лекарката е разочарована от партньора си. Какво я е накарало да се отдръпне от него и възможно ли е това да сложи край на връзката им точно преди важната церемония?

Водно предизвикателство разделя участниците по двойки в „Диви и красиви“

Междувременно дамите ще се сблъскат с предизвикателство, което им е подготвила водещата Маги Томова. Те ще получат всички продукти, за да приготвят вкусна пица за мъжете. Колко от тях са месили тесто преди това и готови ли са господата да опитат резултата?

Сериозни обвинения и силни емоции ще бележат втората церемония след обединението. Коя от жените ще чуе тежки думи за себе си и коя от тях ще загуби мястото си в предаването?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Диви и красиви“ от 21:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова