Един от най-престижните форуми за млади оперни артисти в света - Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, отбелязва своя 25-и юбилей. Тази година класът се провежда от 4 до 19 септември в Софийската опера и балет. На 19 септември лауреатите ще се представят в празничен Галаконцерт. Ще има и гост-солисти - утвърдени артисти от международната сцена, участници в предишни издания на класа и стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Всички те ще пеят под палката на маестро Найден Тодоров в съпровода на оркестъра на Софийската опера и балет. На финала на Галаконцерта Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със стипендии за специализация в Италия и България и за подпомагане началото на тяхната международна кариера. Събитието е част от Календарна културните събития на Столична община.

От създаването му през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ, досега в Майсторския клас на Райна Кабаиванска са кандидатствали хиляди млади оперни певци. 270 от тях са спечелили участие, 111 са получили стипендии за специализация в Италия с Райна Кабаиванска.

Юбилейното издание събра на първи тур рекордните 140 кандидати от 30 държави. От тях 37 бяха допуснати до прослушване на живо, което ще се проведе на 4 септември в Софийската опера и балет.

Честта да бъдат гост-солисти на празничния Галаконцерт на 19 септември ще имат четирима певци от различни поколения в семейството на майсторския клас. Името на южнокорейското сопрано Витория Йео вече над 10 години блести в световния оперен афиш и разнася славата на Школата Кабаиванска. Арена ди Верона, Залцбургския фестивал, Театро Реал в Мадрид, Театро Ла Фениче във Венеция, Театро Петруцели в Бари, Лирик опера в Чикаго са малка част от сцените на нейния успех. През 2024 и 2025 г. затвърждава звездния си статут със забележителни превъплъщения като Дездемона в „Отело“ в Римската опера под диригентството на Даниел Орен, като Лейди Макбет в „ Макбет“ в изключителната зала на Токийската филхармония под диригентството на Мюнг Вунг Чунг и като Мадалена де Коани в „Андре Шение“ в Театро Реджо Торино, дирижирана от Андреа Батистони. При всяка възможност Витория Йео се отзовава и на поканите от българските оперни театри. В Софийската опера и балет и на Античния театър в Пловдив тя е представила някои от коронните си роли – „Мадам Бътерфлай“ (2020, 2022), „Аида“ (2024) и „Адриана Лекуврьор (2025).

Мила Михова е участник в майсторските класове и стипендиант на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ през 2019 и 2021 г. Сред най-успешните сценични образи на Мила Михова е Абигаиле в „Набуко“ от Верди. Дебютът е през 2022 г. в операта в Майнц, а през 2023 г. представя ролята на фестивала Opera Open в Пловдив, в Държавна опера Варна и отново в Майнц. През 2024 г. и 2025 г. Мила Михова прави впечатляваща серия от дебюти в Софийската опера и балет, сред които Виолета в „Травиата“ и Алис Форд във „Фалстаф“ от Верди, Неда в „Палячи“ от Леонкавало. През септември 2024 г. Мила участва и в грандиозния галаконцерт в чест на 90-ия Рожден ден на Райна Кабаиванска в Античния театър в Пловдив. Развива богата концертна дейност и в Италия, Испания и Германия.

Божидар Божкилов е най-обещаващият млад български бас. През 2022 г. и 2023 г. е избран от Райна Кабаиванска за участник в Международния майсторски клас в Нов български университет и печели стипендии от нейния дарителски фонд в НБУ. През 2022 г. е Колин в „Бохеми“ от Пучини в Софийската опера и балет, през 2023 г. участва в концертите „Serata Belcanto с артисти от Школата Кабаиванска“ в Академия Санта Чечилия в Рим и в Опера Бастий в Париж, през 2024 г. е Рамфис в „Аида“ в Софийската опера и балет. Спектаклите и концертите са част от проекта, иницииран от д-р Георги Текев, „Школата Кабаиванска на международната сцена“. Божидар Божкилов е солист и на други престижни сцени – Театро Реджо в Торино, Театро дел Маджо Музикале във Флоренция, Кралската опера в Мускат, Театро Ла Скала в Милано, както и в държавните опери в Пловдив, Варна и Стара Загора.През октомври 2025 г. в София той ще се състезава в най-престижния световен оперен конкурс „Опералия“ с патрон Пласидо Доминго.

Хе Канг е сред най-младите попълнения на Школата „Кабаиванска“. Баритонът от Южна Корея е трикратен стипендиант на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Той има успешни дебюти в оперните театри в Парма, Флоренция, Пиенца, Римини и Модена. В Софийската опера и балет се изявява в оп. „Бохеми“ (2022), „Аида“ (2024) и „Адриана Лекуврьор“ (2025). През 2023 г. той печели голямата награда на най-престижния италиански оперен конкурс - „Вердиеви гласове“ в Бусето. През октомври 2025 г. Хе ще се състезава в най-престижния световен оперен конкурс „Опералия“ с патрон Пласидо Доминго и ще дебютира в две оперни заглавия – „Палячи“ и „Бал с маски“ в Театро дел Маджо във Флоренция.

Публиката на празничния Галаконцерт ще види за първи път специалното издание, посветено на 25-ия юбилей – Фото летопис на историята на Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ с автор д-р Георги Текев.

Билети за Галаконцерта могат да бъдат закупени на касата на Софийската опера и балет, както и онлайн на: https://www.operasofia.bg/repertoire/912.

NOVA е медиен партньор на юбилейния XXV Международен майсторски клас.

Редактор: Боряна Димитрова