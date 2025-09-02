През 2025 г. българският офис на международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ отбелязва 25 години от началото на своята дейност в страната, четвърт век, посветен на спасяването на животни, промяната на обществените нагласи и изграждането на устойчиви решения за по-добро бъдеще. В България и по света, фондацията играе водеща роля в прилагането на дългосрочни решения за животните под прякото влияние на човека – чрез спасителни мисии, законодателни инициативи, образователни кампании и работа на терен.

Фондацията ще отбележи юбилея си на 4 септември с тържествено събитие в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица – първото и единствено убежище за спасени кафяви мечки в България. По време на събитието официално ще бъде открита и новата Изложбена и информационна зона в Парка, която разказва историята му и тази на неговите обитатели и запознава публиката с мисията на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

Събитието ще започне в 11:00 ч., а официалната програма ще включва кратки речи от:

* Д-р Венцеслава Тасева – директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ България

* Никола Попкостадинов – ръководител на ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица

* Инж. Радослав Ревански – кмет на община Белица

* Лусиана Д’Абрамо – FOUR PAWS International, член на колективния върховен орган на ЧЕТИРИ ЛАПИ България

Специален акцент в зоната е и представянето на иновативно VR преживяване със заглавие „Дом“ (Home) – за първи път в България, посетителите ще могат да влязат във виртуалния свят на мечка, отнета от естествената ѝ среда и поставена в изолация.

„Дом“ показва историята на едно животно през неговите очи – от спокойствието на гората до страха и стреса от живота в плен, това е пътуване в свят, който никой не бива да вижда… но в който милиони животни живеят всеки ден.

През 2025 г., по повод 25-тата си годишнина, ЧЕТИРИ ЛАПИ България стартира и онлайн кампания „25 начина да покажеш, че и на теб ти пука“ – поредица от кратки послания и практически съвети, чрез които всеки може да бъде част от промяната и да подкрепи по-добрия живот на животните.

За ЧЕТИРИ ЛАПИ България

ЧЕТИРИ ЛАПИ започва своята работа в България в края на 90-те години, с мисия да разкрива страданието, да спасява и да защитава животните. Тогава в страната все още съществува ужасяващата практика на танцуващи мечки. През 1999 г. започва изграждането на парка край Белица, а през 2000 г., в партньорство с Фондация Бриджит Бардо, паркът отваря врати. Първите му обитатели, Калина, Мариана и Стефан, поставят началото на дълга история на спасени животни и получени втори шансове. Последните три танцуващи мечки в България, Мишо, Мима и Светла, са спасени от ЧЕТИРИ ЛАПИ през 2007 г., когато практиката е окончателно забранена със закон.

През годините организацията постига множество устойчиви резултати: над 59 000 кастрирани бездомни животни, създаването на първата Ветеринарна клиника за бездомни животни в Банкя, забрана на фермата за норки в България, участие в законодателни промени, свързани с наказанията за насилие над животни и още десетки мащабни кампании и спасителни мисии. Една от основните каузи на ЧЕТИРИ ЛАПИ в България е грижата за бездомните животни – чрез кастрации, лечение, образователни инициативи и партньорства с над 45 общини.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова