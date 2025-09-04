Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.
На 17 септември мултимедийната инсталация Urban Canvas, ще озари площадното пространството до НДК за три вечери. Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди, ще бъде представена от интерактивно взаимодействие между музика, 3D визуализации и специални ефекти. През деня инсталацията ще показва емблематични картини от София и дигитална изложба. Събитието се организира по повод празника на София, в партньорство със Столична община, с медийното партньорство на NOVA и кани всички жители и гости на града, свободно да се докоснат до това преживяване. Вечерният пърформанс е атрактивен и подходящ за всяка възраст и ще се повтори няколко пъти в интервала 20:00 ч. до 22:30 ч. през трите вечери.
Urban Canvas е мултимедийна платформа, която трансформира градските пространства и ангажира различни публики. Концепция с впечатляващ LED екран, чрез който се създава завладяващо преживяване, цели да представи емблематични класически произведения по съвременен начин и да въздейства с интерактивност от ново измерение. Използването на съвременни изразни средства позволява да се преоткрият и популяризират за широка аудитория, вдъхновяващи музикални произведения от миналото, а също така по-голяма част от младото поколение да бъде провокирано от непреходни музикални ценности, преведени в съвременният ритъм на живота.Редактор: Боряна Димитрова
