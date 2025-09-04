На 17 септември мултимедийната инсталация Urban Canvas, ще озари площадното пространството до НДК за три вечери. Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди, ще бъде представена от интерактивно взаимодействие между музика, 3D визуализации и специални ефекти. През деня инсталацията ще показва емблематични картини от София и дигитална изложба. Събитието се организира по повод празника на София, в партньорство със Столична община, с медийното партньорство на NOVA и кани всички жители и гости на града, свободно да се докоснат до това преживяване. Вечерният пърформанс е атрактивен и подходящ за всяка възраст и ще се повтори няколко пъти в интервала 20:00 ч. до 22:30 ч. през трите вечери.

Urban Canvas е мултимедийна платформа, която трансформира градските пространства и ангажира различни публики. Концепция с впечатляващ LED екран, чрез който се създава завладяващо преживяване, цели да представи емблематични класически произведения по съвременен начин и да въздейства с интерактивност от ново измерение. Използването на съвременни изразни средства позволява да се преоткрият и популяризират за широка аудитория, вдъхновяващи музикални произведения от миналото, а също така по-голяма част от младото поколение да бъде провокирано от непреходни музикални ценности, преведени в съвременният ритъм на живота.

