Студенти от един от най-реномираните университети в Япония, Университет Васеда, заедно със своя преподавател проф. Йокота, посетиха студийния комплекс на НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП.

Посещението е част от университетската програма за обучителни пътувания в чужбина, като тази година избраните дестинации са България и Сърбия. Целта на програмата е студентите да се запознаят с различни аспекти на медиите, бизнеса и културната среда в страните, които посещават.

По време на визитата си японските студенти бяха посрещнати от водещата на новините Лилия Мустакова, която ги запозна с работата на медията в реална среда. Гостите останаха изключително впечатлени от модерната сграда на NOVA, която съчетава най-съвременни технологични решения с функционален и иновативен дизайн.

Те имаха възможност да разгледат новинарските студиа, както и процеса по създаване на телевизионно съдържание – от редакционната работа до излъчването в ефир. Всички студенти вече имат ясно определени бъдещи кариерни пътеки – очаква ги работа в престижни международни компании. Посещението в NOVA им даде ценен поглед върху ролята на медиите в съвременното общество и значението на професионалната журналистика.

