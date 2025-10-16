Снимки: Георги Димитров/NOVA
-
Александра Лашкова и Захари Бахаров са звездите в лентата „България Amore Mio“
-
Яна Титова: Публиката ще се забавлява истински с новата българска комедия „Брънч за начинаещи“
-
261 хиляди лева бяха събрани на търг на „Вечер на добродетелите“
-
Васко Василев и китаристът Карлос Йаве – дни преди грандиозния им концерт в София
-
Да работиш с Камата: Лесно ли се прави филм за Христо Стоичков?
-
Сцената го обича вече 43 години: Веселин Маринов и неговите 60 концерта за 2025 г.
Неин носител е Ваня Трендафилова, планираща да създаде онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции
NOVA и Американският университет в България обявиха третия стипендиант в конкурса за социално предприемачество. Победител е Ваня Трендафилова, която планира да създаде онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции. Тя получи своето признание от президента и зам.-ректор по академичните въпроси на Американския университет в България д-р Джей Дейниъл Минингер и главния продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп Марта Евтимова. Стипендията покрива 50 процента от таксата за обучение в магистърската програма на университета по бизнес администрация за ръководни кадри.
„Проектът, който стартирах, е за уебсайт, в който да намират приложение малки и средни фермери в България, които да могат да популяризират своята продукция. Същевременно семейства с деца да могат на място да си пазаруват и да си набират сами продукцията. Трябва да научим от малки децата колко важно е да се хранят с плодове и зеленчуци и колко е важно да приемат витамини“, сподели Ваня Трендафилова, победител в конкурса за социално предприемачество.
„Тази програма осигурява изключително плодотворна среда за вдъхновение и за идеи, защото всъщност ние градим една общност от предприемачи, които се подкрепят и по време на програмата, но и много след нея“, заяви преподавателят по социално предприемачество и член на журито на конкурса Нели Колева.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни