NOVA и Американският университет в България обявиха третия стипендиант в конкурса за социално предприемачество. Победител е Ваня Трендафилова, която планира да създаде онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции. Тя получи своето признание от президента и зам.-ректор по академичните въпроси на Американския университет в България д-р Джей Дейниъл Минингер и главния продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп Марта Евтимова. Стипендията покрива 50 процента от таксата за обучение в магистърската програма на университета по бизнес администрация за ръководни кадри.

„Проектът, който стартирах, е за уебсайт, в който да намират приложение малки и средни фермери в България, които да могат да популяризират своята продукция. Същевременно семейства с деца да могат на място да си пазаруват и да си набират сами продукцията. Трябва да научим от малки децата колко важно е да се хранят с плодове и зеленчуци и колко е важно да приемат витамини“, сподели Ваня Трендафилова, победител в конкурса за социално предприемачество.





„Тази програма осигурява изключително плодотворна среда за вдъхновение и за идеи, защото всъщност ние градим една общност от предприемачи, които се подкрепят и по време на програмата, но и много след нея“, заяви преподавателят по социално предприемачество и член на журито на конкурса Нели Колева.

Редактор: Райна Аврамова