В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Въпросителните пред управляващата коалиция и стабилността на кабинета - анализ на политолога доц. Милен Любенов.

И още: Разговорът за властта и ролята на партньорите - гост политическият пиар Нидал Алгафари.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Мария Барабашка