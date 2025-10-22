В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Храни, цени и контрол – очакванията на администрацията в земеделието за Бюджет 2026

Гост: Валентина Васильонова от КНСБ.

И още: Таксата при личния лекар – да се повиши ли и с колко? Разговор с д-р Гергана Николова.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.