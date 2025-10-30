Вестник „Телеграф“ спечели Златен медал от престижната награда QUDAL – QUality MeDAL Bulgaria 2025. Печатното издание беше отличено като ежедневник, с българско съдържание, предлагащ най-високото качество в страната. Повече за наградата разказва за „Социална мрежа“ Виктория Пенкова, която е главен редактор на вестника.

„Огромно предизвикателство е ХХI век да правиш вестник. Ние трябва да отговаряме на същите журналистически стандарти, като всички – телевизии, сайтове и диджитъл. Трябва да сме абсолютно конкурентноспособни и да предоставим вярна, истинска и достоверна информация, която да се конкурира на пазара. Благодарна съм на екипа“, коментира отличието главният редактор на вестник „Телеграф“.

Виктория разказва, че се опитват да мислят три крачки напред и да предлагат нова, ексклузивна информация. Не могат да избегнат да публикуват най-важните събития, но трябва така да бъдат поднесени, че да звучат като новина на следващия ден.

Пенкова разкрива, че обстановката в редакцията е напрегната. Работният ден започва обикновено по обяд, но стоят до по-късно, защото събитията се изменят през деня. Актуалното събитие рано сутрин, може да не е такова вечерта.

Главният редактор споделя, че QUDAL е независима международна организация, която прави изследвания в цял свят. Тя разработва метод, чрез който анкетираният човек има няколко стъпки, преди да гласува - „Кой е неговият вестник, на когото вярва най-много за информацията?“ Анкетираният осмисля решението си и не отговаря импулсивно.

„Имаме обратна връзка с читателите ни, тъй като репортерите ни и журналистите ни са навън и комуникират с хората. Затова успяваме да имаме и допълнително съдържание“, категорична е Пенкова. „Приложенията бяха добра идея, защото няма как да се конкурираме и да не даваме тази допълнителна стойност. Например във вестника в сряда има две приложения – едното е традиционното „Чудеса и вяра“, а другото е здравното приложение, което е много актуално.“

