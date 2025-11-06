Броени дни преди втория си голям концерт в София, гръцката музикална звезда Константинос Аргирос даде ексклузивно интервю за „На кафе“. Пред Елизабет Методиева той разкри какво да очаква публиката от предстоящото грандиозно шоу, което подготвя за 19 ноември, и разказа каква е била причината на предишния му концерт в България да пее цяла вечер, облечен с фланелката на футболната легенда Христо Стоичков.

Ясно е, че българската публика много Ви обича, а какво сте ѝ подготвили Вие за шоуто на 19 ноември?

Искам да кажа едно голямо благодаря на моите приятели от София и цяла България за втори път. Нямам думи, с които да изразя благодарността си. Обичта, която получавам от България, е неповторима. В предстоящото шоу сме подготвили много хубави неща и изненади. Включително нови песни, които знам, че ще харесате много. Поканили сме и много уважавани от мен хора, с произход от България, които ценя от години. Ще отдам сърцето и музиката си и ще пея както винаги, когато сме заедно в България.

Миналият път направихте трогателен жест към България, пеейки цяла вечер, облечен с фланелката на любимия Христо Стоичков. Успяхте ли да се запознаете с него и планирате ли среща в България?

Да, много съм му благодарен, че показа, че обича музиката ми. Гледал съм го от малък, тъй като е един от любимите футболисти на моя баща. Никога не съм си представял, че тази легенда ще харесва музиката ми. Надявам се да дойде на следващото шоу. Освен него, много други хора са показали, че обичат музиката ми. Искам да им благодаря и нямам търпение да ги видя и да се запозная с тях.

Какво Ви вдъхновява да създадете нови песни. Лични истории, социални теми или по-скоро настроението на публиката?

Музиката и песните ми са в моя ум. Това са истории, които искам да разкажа лично на публиката. Влизаш в домовете на хората и те те чуват. Преоткриват музиката и посланието ѝ. Мисля, че трябва да им отговориш с уважение, с обич и наистина да им отдадеш душата си. В момента съм в процес на подготовка на нови песни. В последно време постоянно съм в студиото и искам да отдам душата си във всяка песен. Обичам целия този процес. Бих искам да споделя следващите стъпки с вас и да пеем заедно моите песни.

Мнозина казват, че във Вашия стил има нещо дълбоко гръцко, но и универсално. Как успявате да съчетавате тези две страни?

Харесва ми да смесвам традиционната гръцка музика с нови стилове, бийтове. По-съвременни, дори футуристични. Но с респект към традицията и музикалната култура, която са оставили композиторите от миналото. Както такива, които са създали по международен модел, но същевременно и гръцки. Точно върху такъв искам да се развивам и аз. И на колкото повече хора се харесва това, толкова по-щастлив ще бъда. Никога не съм вярвал, че една такава моя детска мечта, може да има такъв отзвук сред хората. И това много ме радва и вдъхновява. Чувствам се благословен и правя музиката си с много любов. И смятам да продължавам така занапред.

Кое е най-голямото предизвикателство да бъдете звезда днес? Знаем, че социалните мрежи и бързата консумация на музиката промениха много индустрията.

В наши дни технологията е толкова напреднала, че можеш да правиш музика много лесно. Технологията ни улеснява, но в същото време, когато си музикант и творец, който изразява себе си чрез творчеството, то всяка душа е различна. И носи нещо уникално и това няма да се промени никога. Нито една технология няма да може да замени и пресъздаде вложените от твореца автентични чувства. Това, което трябва да направи ние като творци, е да съумеем да използваме преимуществата на новите технологии и социалните мрежи. И да ги вложим по най-добрия начин в това, което правим. Тоест, те са един вид оръжия, инструменти, които можеш да използваш, за да предадеш чувствата и посланията си по-лесно на публиката.

Българската публика Ви обича много. Какво е чувството да пеете пред публика, която не знае гръцки, но пее песните Ви дума по дума и излива душата си?

Музиката е единственото нещо, което може да обединява в света. От момента, в който ги обединява песента, можеш чрез мелодията и енергията ѝ да създадеш усещането на хората, че са една компания. И да пеете заедно, дори да не знаят смисъла на текста. Мисля, че всеки човек би искал да опита от това преживяване. Особено когато хората са от различни култури и се смесват е много интересно. А и с новите технологии е още по-лесно да си преведеш текста. И да вникнеш в автентичността и в смисъла на това какво е искал да каже твореца, в която и точка на света да е той.

Кое е най-емоционалното преживяване, което сте имали на сцена?

Най-трогателното е, че на концертите ми идват и по-уязвими групи хора. Хора, към които изпитвам една особена обич. Много добре си спомням, че веднъж дойде едно много болно момиче. Което успя да ми предаде по свой начин обичта към музиката ми. Имаше проблем и не можеше да се движи. Единственото, което направих, беше да я прегърна и да пея, колкото се може по-близо, за да предам чувствата и енергията си. Тя успя да разбере, че пея за нея. Бях най-щастливият човек в този момент. Тези хора имат невероятна вътрешна харизма, която предават на околните. В моите очи това ги прави уникални. Защото излъчва енергия и красота от душата си. Тази среща беше една от най-хубавите в живота ми.

Кой е човекът, който Ви е повлиял най-много в живота и музиката Ви?

Имам влияние от различни музиканти и творци. Не бих искал да посочвам конкретен човек, тъй като съм анализирал, обработвал и търсил вдъхновение сред различни музикални стилове. Било то от музиканти или изпълнители, от западните или от източните държави. Намирам за невероятен факта, че Джеймс Браун не е учил музика, но въпреки това създава своя бийт в ума си. Там започва R&B музиката. Музиката е чувство, което трябва да надграждаме. Аз започнах като пианист. Изучавах изкуството на пианото. Но като говорим за чувства, всеки би могъл да изрази себе си по свой начин. Затова се нарича изкуство.

Когато не сте на сцената, какво Ви носи радост и спокойствие?

Това да съм със семейството и приятелите си. Да седнем, да си кажем „Наздраве“, да си кажем, че сме добре. Харесва ми спорта. Харесва ми да работя и да се разбирам с хората. Мисля, че съм закърмен с това. Иска ми се след години, един ден да се събудим и да си кажем: „Успяхме да направим нещо! Живяхме добре!“. Защото животът е низ от възходи и падения. И интересното е да ги преживяваш. В даден момент от живота си ще искаш да си кажеш, че той е бил интересен.

Миналата зима станахте баща. Разкажете ни за емоцията да бъдеш родител и това невероятно чувство.

Това е най-хубавото нещо на планетата. Не бих могъл да опиша с думи чувствата и красотата, които изпълват душата ти, когато прегръщаш детето си. И си едно цяло със семейството си. Това преодолява всички проблеми и е основа, върху която човек може да се опре и да се развива. Семейството е причината да живееш и да се бориш за мечтите си. Изпитвам такова чувство както към семейството си, така и към хората, които ме обичат и подкрепят. За тях работя и те са моят източник на вдъхновение. Затова ролята на семейството е много важна. Дори най-важната!

