Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”
В "На Фокус с Лора Крумова" на 9 ноември очаквайте
Кристиан от „Игри на волята“: Човек е млад, докато се бори за мечтите си
Кристиан: “Игри на волята” е начин да видиш на какво е способно човешкото тяло! (ВИДЕО)
Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка
„Събуди се“: Бюджетът на нашето недоволство през очите на един милионер
Седмица преди големия финал на Big Brother 2025 четирима съквартиранти се борят за оставане в Къщата. Тази вечер по време на студиото на живо от 21:00 ч. по NOVA бизнес дамата Елена, бившият военен Стоянов, ловецът на духове Стефан или педагожката Ебру ще се раздели с приключението на живота си и мечтата да грабне наградата от 100 000 лева.
Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother
Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а участникът, който събере най-малко гласове, ще напусне вълнуващия социален експеримент. Миналата седмица през прага на Big Brother излезе тираджията Калин, а диджеят Иван беше изгонен заради неприемливо поведение.
В специален епизод на “Голямата сестра” поп фолк дивата Атижа, която беше финалист в Big Brother 2024, коментира номинираните съквартиранти. Тя разказва открито за отношенията си с участниците от нейния сезон и за връзката си със звездата Азис. Какво любопитно има да сподели Атижа за първия изгонен - Мути? Гледайте в епизода, който вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Цецо от Big Brother: Опитах се да си отнема живота, защото не можех да се впиша! (ВИДЕО)
В лайв студиото на хитовия формат коментатори ще бъдат психологът на Big Brother Ани Владимирова, топ моделът Олга Модева, тв водещият Стефан Николов и панелистът от “На кафе” Георги Блажев.
Кой ще се раздели с мечтата си да изгаси последен лампите в Къщата? Гледайте студиото на живо от 21:00 ч. по NOVA.
Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста "Голямата сестра" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.Редактор: Боряна Димитрова
