-
„Портрет на българската жена“ в рамките на Форум за бъдещето на жените в глобалната икономика
-
Стартира кампанията срещу домашно насилие „Докато смъртта ни раздели“
-
Веселин Маринов: Акцентът в концертите ми тази година ще е върху моите балади
-
„Колко струва ПР-ът?“ – отговорите предстоят на 20 ноември на „Денят на Бернайс“
-
Кариера и живот: Защо в България?: Форумът гостува в Хага
-
Цветанка Минчева и Лидия Шулева: Къде е мястото на жените в бизнеса?
Фокусът на събитието бе ролята на жените в днешния свят
Пето издание на Глобалния форум на жените постави на фокус обединяващата роля на жените в днешния свят. Форумът, който се организира от Съвета на жените в бизнеса в България събра на едно място говорители от над три континента и гости от над 10 държави. Приветствена реч, за да открие събитието държа и премиерът Росен Желязков.
„Жените традиционно са носители на устойчивост. Те са тези, които пазят реда, възпитават поколенията, първи усещат, когато обществото започва да губи баланс“, каза Министър-председателят на България Росен Желязков
Редактор: Райна Аврамова
„Жените са доказани лидери, които управляват преди всичко с емпатия. На второ място бизнес фактите показват, че компаниите, в които има повече разнообразие и равнопоставеност между жени и мъже, особено в управлението се справят по-добре в кризи“, категорична е Цветанка Минчева, председател на Съвет на жените в бизнеса.
Последвайте ни