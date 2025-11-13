Пето издание на Глобалния форум на жените постави на фокус обединяващата роля на жените в днешния свят. Форумът, който се организира от Съвета на жените в бизнеса в България събра на едно място говорители от над три континента и гости от над 10 държави. Приветствена реч, за да открие събитието държа и премиерът Росен Желязков.

„Жените традиционно са носители на устойчивост. Те са тези, които пазят реда, възпитават поколенията, първи усещат, когато обществото започва да губи баланс“, каза Министър-председателят на България Росен Желязков





„Жените са доказани лидери, които управляват преди всичко с емпатия. На второ място бизнес фактите показват, че компаниите, в които има повече разнообразие и равнопоставеност между жени и мъже, особено в управлението се справят по-добре в кризи“, категорична е Цветанка Минчева, председател на Съвет на жените в бизнеса.

Редактор: Райна Аврамова