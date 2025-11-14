-
В София се проведе 5-то издание на Глобалния форум на жените лидери 2025
-
„Портрет на българската жена“ в рамките на Форум за бъдещето на жените в глобалната икономика
-
Стартира кампанията срещу домашно насилие „Докато смъртта ни раздели“
-
Веселин Маринов: Акцентът в концертите ми тази година ще е върху моите балади
-
„Колко струва ПР-ът?“ – отговорите предстоят на 20 ноември на „Денят на Бернайс“
-
Кариера и живот: Защо в България?: Форумът гостува в Хага
На церемония тази вечер фондация BCause отличи студенти и ученици със стипендии за своите високи академични постижения
Тази вечер на специално тържество бяха отличени ученици и студенти с високи академични постижения. Младежи загубили единия или двамата си родители, или израснали в институции и приемни семейства, получиха стипендии по програмата „Готови за успех”. Организатори на инициативата са фондация BCause. А церемонията откри едно от най-обичаните лица на NOVA и водещ на "Здравей България"– Мира Иванова.
„Аз не знам от колко години съм посланик, един от посланиците на програмата „Готови за успех”, но със сигурност са достатъчно много, за да видя как в годините идеята израсна, стана все по-амбициозна, все по-мощна, все по-заразителна и това, което най-много ме радва е че „Готови за успех” е общество, общност от посветени, просветени хора. Аз много се радвам, че съм част от това общество“, каза Мира Иванова.
„Фондация Bcause се гордее, че вече 20 години подкрепяме млади хора, които са избрали ученето за свой път в живота“, допълни Веселина Йорданова, директор „Дарителски програми” от фондация Bcause.
Последвайте ни