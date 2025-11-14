Тази вечер на специално тържество бяха отличени ученици и студенти с високи академични постижения. Младежи загубили единия или двамата си родители, или израснали в институции и приемни семейства, получиха стипендии по програмата „Готови за успех”. Организатори на инициативата са фондация BCause. А церемонията откри едно от най-обичаните лица на NOVA и водещ на "Здравей България"– Мира Иванова.

„Аз не знам от колко години съм посланик, един от посланиците на програмата „Готови за успех”, но със сигурност са достатъчно много, за да видя как в годините идеята израсна, стана все по-амбициозна, все по-мощна, все по-заразителна и това, което най-много ме радва е че „Готови за успех” е общество, общност от посветени, просветени хора. Аз много се радвам, че съм част от това общество“, каза Мира Иванова.

„Фондация Bcause се гордее, че вече 20 години подкрепяме млади хора, които са избрали ученето за свой път в живота“, допълни Веселина Йорданова, директор „Дарителски програми” от фондация Bcause.

Редактор: Райна Аврамова