В този час телевизионният феномен „Сблъсък“ отново среща на ринга заклети опоненти. Секунданти, както повелява традицията, са Иван и Андрей. В синия и червения ъгъл яростно защитават позициите си емблематични фигури от политическия и обществения живот.

Легендата се завръща: Иван и Андрей след 25 години „Сблъсък“

„Четвърт век след началото на телевизионната революция „Сблъсък" се завърна с ексклузивно шоу, което среща миналото и настоящето. На боксовия ринг, заедно с Иван и Андрей застават емблематични лица от историята на предаването. Но тъй като както казахме, минало и настояще се срещат днес нови лица ще се бият в дебат по наболели за обществото ни теми. Мащабната продукция е разположена на площ от 17 хил.кв.м., в студио, което събира над 3000 души. А защо са избрани точно тези теми и защо се очакват крайни позиции по тях – разказват самите продуценти – Иван и Андрей.

„Общите теми, които правим, са по посока на това дали днес 25 години след старта на „Сблъсък" живеем по-добре или по-зле и сме ги разделили на три подтеми – „Изпростяхме ли или се цивилизовахме за 25 години?“, „Спечелихме или загубихме от ЕС?“ и „2025 - време за бягство или време за завръщане?“, споделя Андрей Арнаудов.

„Това, което аз искам да се случи, е това, което се успявахме да случим преди 25 години. Откровен сблъсък. Честни позиции и хубави емоционални изказвания", допълва Иван Христов.