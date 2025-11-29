Как да избереш правилната професия – на този въпрос отговор търсиха днес стотици ученици в 91 немска езикова гимназия в София. Само за ден десетки лектори разказаха на младежите за своя кариерен път и им споделиха за предизвикателствата и перспективите пред тяхната работа. Силен интерес от учениците имаше и към журналистическата сфера. Нашият колега Марина Цекова, която е и възпитаник на немската гимназия, разказа на младите хора какви са възможностите за кариера в сферата на медиите.

„Основното ми послание към тези млади хора беше, че нашата професия повече от всякога се нуждае от тяхната непримиримост. Надявам се, че във време, в което дезинформацията става все по-силна, точно техните умни и смели млади гласове ще променят професията за добро. Очакваме го в нашия отбор“, каза водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.

Редактор: Райна Аврамова