-
В „Успехът: Forbes по NOVA” e модерният банкер от ново поколение Светослав Миланов
-
Николина Чакърдъкова подготвя специален концерт за душата и сърцето на феновете си
-
Ваня Дудоленска представя колекция живописни платна „Свят в света“
-
Какво се случи зад кулисите на концерта на суперзвездата Константинос Аргирос?
-
„Сблъсък“ – една легенда се завръща
-
Празник на новата реколта на Божоле Нуво: Във Франция и в България
Успешни професионалисти в различни сфери съветват ученици за бъдещето им
Как да избереш правилната професия – на този въпрос отговор търсиха днес стотици ученици в 91 немска езикова гимназия в София. Само за ден десетки лектори разказаха на младежите за своя кариерен път и им споделиха за предизвикателствата и перспективите пред тяхната работа. Силен интерес от учениците имаше и към журналистическата сфера. Нашият колега Марина Цекова, която е и възпитаник на немската гимназия, разказа на младите хора какви са възможностите за кариера в сферата на медиите.
„Основното ми послание към тези млади хора беше, че нашата професия повече от всякога се нуждае от тяхната непримиримост. Надявам се, че във време, в което дезинформацията става все по-силна, точно техните умни и смели млади гласове ще променят професията за добро. Очакваме го в нашия отбор“, каза водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни