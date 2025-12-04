Всяка година „Българската Коледа“ подава ръка на деца, които се нуждаят от специална грижа. Сред тях е и малката Tея – 2-годишно момиченце с рядко заболяване, за което всеки ден е предизвикателство. Как живее семейството ѝ и защо подкрепата е толкова важна? Вижте в репортажа на Цеца Алексова.

23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа" ще бъде в подкрепа на децата с тежки хронични заболявания и увреждания. 2-годишната Тея е едно от децата, които ще получат подкрепа от инициативата, под патронажа на Президента.

„Заболяването й е Флотинг-Харбър (Floating Harbour syndrome). Аз го усетих още след самото раждане. Тя се роди 2360 гр, но самата диагноза я имахме, когато тя беше на 1 годинка“, разказва майката на Тея, Джулия Димитрова.

Заболяването засяга почти всички органи – уши, очи, бъбреци, кости.



„Тя е на 2 години и половина и все още не говори. Няма апетит, има трудности при храненето“, допълва майка ѝ.

Тея е от специалните деца, заради заболяването си, което е свързано с нисък ръст. Въпреки че е специално дете, не се отличава много от връстниците си.



„Тя е палаво, игриво, доста послушно и срамежливо дете, както се вижда“, пояснява бащата на Тея Христо Тодев.



За да продължи терапията на Тея с хормона на растежа, родителите ѝ кандидатстват за втора година за помощ от инициативата „Българската Коледа“.



„В момента прилагаме терапия с растежен хормон. Благодарение на който се надяваме нали тя един ден да увеличи ръста си, защото това също е много засегнато. Тя е на 2 години и половина, а отговаря като развитие на дете на 6 месеца в момента“, пояснява майка ѝ.

„С нейния проблем децата на високи родители стигат около метър, метър и 20,като височина. Говорим за големи хора вече. А при нашия ръст надали ще стигне метър, ако не е хормона на растежа“, споделя тревогите си баща ѝ.

А препарата е от помощ за семейството, което отделя сериозна сума всеки месец за рехабилитация, логопед ,психолог. Затова са благодарни за подкрепата.



„Много сме благодарни, че са я създали тази инициатива и на всеки един човек, който е изпратил по един SMS,който подпомага специалните деца, каквато е нашата Тея”, категорични са родителите на Тея.

Още информация за „Българската Коледа“, както и начините за дарение, може да откриете в страницата на благотворителната инициатива: https://www.bgkoleda.bg/