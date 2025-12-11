Нова Броудкастинг Груп беше удостоена с престижната награда TRUE LEADERS. За 13 пореден път зад инициативата застават нейните организатори – най-голямата група за бизнес, информационни услуги в Югоизточна Европа ICAPCRIF in Bulgaria. TRUE LEADERS отличава десетки бизнеси и компании с висока доходност и финансова стабилност, които са се утвърдили като лидери в своята сфера. Днешният приз е знак и за устойчивата позиция на Нова Броудкастинг груп на медийния пазар в страната.

„Всеки търси рецептата за успех в живота си. Успехат, който донесе този приз на Нова Броудкастинг груп се дължи на непрестанния стремеж към иновации, на инвестициите в качествено съдържание и на това, че поставяме нови стандарти в медийната среда в България. Успехът се дължи на всички професионалисти, които влагат своето сърце, старание, енергия и креативност във всеки продукт, който нашите зрители виждат на малкия екран. Тази награда днес, взех от името на всички колеги, които стоят зад името на Нова Броудкастинг груп“, заяви Анна Карадакова.

Редактор: Райна Аврамова