В рамките на благотворителната кампания „Българската Коледа“ ви срещаме с едно усмихнато момче с мечти. 12-годишният Данаил обича новините и мечтае един ден сам да ги разказва. История за пътя, трудностите и надеждата, повече информация в репортажа на Рая Ваташка

Запознайте се с Данаил, накратко Дани. Той е усмихнато и любознателно дете, с интерес към репортерската професия. Но пътят му дотук не е лек.

„Той е с генерализирано разстройство на развитието - детски аутизъм. На 12 години е и в момента е ученик в четвърти клас. Отлаган е два пъти от училище. При него беше хиперактивност, избираемо хранене, забавена реч“, разказва София, майката на Данаил.





За децата с аутизъм терапиите, подпомагащи развитието им, са ключови. Ежегодната благотворителна кампания „Българската коледа” предоставя средства за Дани.

„Всяка година различни суми за логопедична терапия, защото правим няколко вида терапии, които подпомагат този резултат, който има в момента. Вече е много спокойно дете, много борбено, доста е ученолюбив. И все повече и повече има желание да се научава на нови умения“, допълва София.



София, майката на Дани, ни споделя за трудностите по пътя.



„Научих, че човек трябва да е много търпелив, спокоен, доколкото е възможно, защото не е лесно с дете, когато изпадне в криза или непредвидено се случи нещо. Човек не знае какво да направи, когато няма опита, няма информацията, няма подкрепата. Просто търси, трябва да търси постоянно възможни опции и начини да помогне на детето си“, казва тя.





„Доста голяма надежда ни даде, че човек не е сам, защото търси всякакви възможни начини да помогне на детето си. Вие не давате само някаква сума, давате надежда за всяко семейство, което има нужда от помощ и наистина е много за нас“, изразява своята благодарност към дарителите майката на Данаил.



Отбиваме се и до сградата на телевизията, защото фоайето се оказва специално място за Дани.



„Той е голям фен на NOVA както се забеляза по репортажите, които той сам предава и тънкостите, които е научил от репортерската професия. И другото нещо е много лично заради дядо му. Той до преди два месеца работеше тук като охрана и сме посещавали фоайето тук. И затова е много, много специално място NOVA за нас като цяло“, разяснява София.

Редактор: Райна Аврамова