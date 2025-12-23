В Коледната вечер от 22.30 ч. зрителите на NOVA ще могат да чуят едни от най-популярните български артисти в грандиозния концерт на Coca Cola The Voice Happy Energy Tour 2025, който беше част от емблематичното турне, преминало през няколко града тази година. Невероятното шоу с едни от най-актуалните български изпълнители премина през 7 града на България и на него почитателите на българската музика се насладиха на най-големите хитове, срещнаха любимите си изпълнители и споделиха незабравими емоции. Специални гост изпълнители тази година бяха Криско, DARA, Михаела Маринова, Torino & Pashata, Dara Ekimova и Боро Първи и още много известни изпълнители от българския шоубизнес. Вениамин, Eva Lea, Елизабет, DJ Mascota, MC Mickey и Remi Toin също представиха за пръв път пред многохилядната публика своите най-нови песни.

Създадено през 2010 г., Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се превърна в символ на лятното музикално настроение в България. За 15 години сцената му е посрещала десетки любими на публиката звезди и нови музикални надежди. Всяка година събитието среща артисти и фенове в незабравими летни вечери под открито небе.

Не пропускайте грандиозния концерт на музикално турне Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 тази Коледна вечер от 22:30 ч. в ефира на NOVA

