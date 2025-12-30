Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Кои са събитията, променили България и света през отиващата си година? Какви са прогнозите за 2026-а? Равносметката – в ефира на „Твоят ден“.

Как да предпазим дома си от крадците в новогодишната нощ? Практически съвети за безопасност.

И още: какви са препоръките към хората, които ще посрещнат Новата година на открито?

Празник на площада

Гледайте „Твоят ден” от 09:30 до 11:30 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ралица Атанасова