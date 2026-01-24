Няколко часа остават до началото на новото туристическо предаване „Изживей България“, което започва днес в 16.00 ч. в ефира на NOVA. Поредицата ще представя страната ни през емоцията на първата среща с вкусове, традиции и непознати истории. Четирима чужденци се впускат в приключението, а водещи са Радина Думанян и Стефан Вълдобрев, който признават в студиото на „Събуди се“, че са се впуснали в голямо предизвикателство.

„Разказваме история и трябва да увлечем зрителите. Темата ми е безумно интересна от много години – става дума за попиване на красотите на България. От години правя това. Срещам се с хората от страната. Пътувам, слизам от колата, попивам, съзерцавам, говоря си с хора, взимам си китарата от багажника, пиша музика… нямам къде да побера тази красота, която виждам. С групата „Обичайните заподозрени“ сме по средата на подобен проект, в който записваме нов албум, но не в студио, а на такива места. Новото за мен бяха месните хора и участниците. Мисля, че голямото попадение в предаването са участниците“, разказва музикантът.

„Участниците са като деца и успяват да се изненадат от всичко. Благодарение на техните гледни точки, успях да видя по нов начин места, на които вече съм била. Чисти и отворени са и те карат да обичаш мястото, на което живееш“, допълва актрисата.

Вълдобрев споделя, че му е било интересно да види как участниците ще оценят местата, които той харесва. „Бях много ангажиран, но се включих в най-вкусната част – в готвенето и успях да науча много нови рецепти. Това беше едно от моито открития“, каза Стефан.

Водещите разкриват кои са участниците в предаването – италианка, момиче с родител от Япония, ирландец и германец, който се занимава с крафт бира и живее на село.

„Изживей България“ е едно много хубаво пътешествие, в което срещата с участниците и местите хора, разшириха кръгозора ни“, категорични са водещите.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма.

